Russland: U-Haft für US-Reporter Gershkovich verlängert

Der in Russland wegen Spionagevorwürfen inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich muss vorerst in Untersuchungshaft bleiben. Das entschied ein Gericht in Moskau. Ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Der Journalist, sein Arbeitgeber und die US-Behörden weisen die Spionagevorwürfe zurück