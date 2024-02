Der deutsche Satiriker Jan Böhmermann ist mit Strafanzeigen konfrontiert. Er hat den Ärger der FPÖ und ihrer Fans, aber auch der AfD auf sich gezogen, nachdem er am Freitag vor allem das Agieren der FPÖ in seiner Show "ZDF Magazin Royale" thematisiert hatte.

Böhmermann zog rund eine halbe Stunde gegen die Partei und FPÖ-Chef Herbert Kickl vom Leder, indem er an Skandale wie die Liederbuchaffäre oder Berührungspunkte mit den Identitären erinnerte und zahlreiche "Einzelfälle" freiheitlicher Funktionäre aufs Tapet brachte. Er interpretierte auch die FPÖ-Hymne "Immer wieder Österreich" neu. Mit Worten wie "Streck den Arm für unser Österreich".

"Ein paar Nazis keulen"

Empört zeigte sich die FPÖ speziell über die ganz am Schluss der Sendung getroffene Bemerkung Böhmermanns: "Liebe 3sat-Zuseher:innen, bitte nicht vergessen: Nicht immer die Nazikeule rausholen, sondern vielleicht einfach mal ein paar Nazis keulen." Aufgrund dieses Satzes sind "mehrere Strafanzeigen" eingegangen, das teilte die Staatsanwaltschaft Mainz dem STANDARD mit, vorerst ohne die genaue Anzahl zu nennen. Eine Präzisierung sei nicht möglich, denn: "Strafanzeigen können bei allen Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften und Amtsgerichten erhoben werden, so dass es gegebenenfalls eine geraume Zeit dauert, bis die Anzeigen hier vorgelegt werden." Rechtlich sei die Anzahl der Anzeigen ohnehin unbedeutend.

Es gehe auch um den Kontext

Ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werde oder ob die Anzeigen ad acta gelegt würden, hänge von der rechtlichen Prüfung ab. "In die rechtliche Prüfung ist nicht nur ein in Anzeigen auszugsweise wiedergegebenes Zitat, sondern der gesamte Sendebeitrag und der Kontext, in dem die beanzeigten Textpassagen geäußert worden sind, einzubeziehen", heißt es. Wann eine Entscheidung gefällt werde, können nicht gesagt werden. Eine der Anzeigen soll jedenfalls vom ehemaligen FDP-Politiker Marcel Luthe kommen, das teilte er in einem Video mit.

Große Empörung bei der FPÖ

"Das ist ein unverhohlener Tötungsaufruf gegen Politiker, Funktionäre und Wähler von FPÖ und AfD, die Böhermann zuvor in seiner Hasssendung komplett geschichtsvergessen als 'Nazis' dargestellt hat", meinte etwa FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in einer Aussendung. Und FPÖ-Chef Herbert Kickl schrieb auf Facebook: "Jan Böhmermann hat am Freitagabend ganz offensichtlich zur Tötung von Politikern der FPÖ und AfD aufgerufen." Die Sendung sei "übersät" mit "Gleichsetzungen von NSDAP, FPÖ und AfD", echauffierte sich Kickl. "Wo bleibt der Aufschrei des Bundespräsidenten?"

Keulen bedeutet laut Duden: "Nutztiere töten, um Tierseuchen zu verhindern oder einzudämmen". Jan Böhmermann rechtfertigte sich damit, dass "keulen" in der deutschen Jugendsprache als Ausdruck für Selbstbefriedigung verwendet werde.

Zudem zeigte er sich erstaunt, dass FPÖ- und AfD-Wähler für Nazis gehalten werden.

Auf Youtube, wo das Video bereits bei mehr als einer Million Aufrufe hält, ist die Schlusspointe nicht mehr zu sehen. Im Gegensatz zur ZDF-Mediathek, wo die gesamte Version verfügbar ist. (omark, 20.2.2024)