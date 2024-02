Liebe Leserin, lieber Leser,

in der Disney+ App kann es vorkommen, dass man trotz laufendem Abo nicht mehr in die Titelauswahl kommt. Das passiert offenbar, wenn man der Preiserhöhung nicht zugestimmt hat. Konsumentenschützer sehen einen verboten Eingriff in einen bestehenden Vertrag. Der STANDARD erklärt die Sachlage.

Außerdem geben wir den Tipp, ein Smartphone nie in Reis trocknen zu lassen. Apple rät von diesem gebräuchlichen Trick sogar explizit ab. Auch anderen oft genutzten Methoden zur Trocknung kann der iPhone-Hersteller nichts abgewinnen.

Wir klären zudem, wie Wyze-Kameras intime Einblicke in 13.000 fremde Wohnungen gewährten, warum der Account vom umstrittenen Podcast "Hoss & Hopf" auf Tiktok gesperrt wurde und freuen uns auf die morgige Nintendo-Pressekonferenz, wo einige Neuerscheinungen angekündigt werden sollen.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Disney+: Wer der Preiserhöhung nicht zustimmt, kann sein Konto nicht mehr nutzen

Warum man ein Smartphone nie in Reis trocknen sollte

Wyze-Kameras gaben 13.000 intime Einblicke in fremde Wohnungen

Hoss & Hopf: Umstrittener Podcast wurde auf Tiktok gesperrt

Nintendo kündigt neue Highlights für die Switch an

Afghanische ".af"-Domains wegen fehlender Gebühren offline

Musk: Neuralink-Patient kann Computermaus durch Gedanken steuern