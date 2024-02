Steffen Baumgart trainiert künftig den HSV. IMAGO/Julian Meusel / SVEN SIMON

Hamburg – Steffen Baumgart wird Trainer des Hamburger SV. Der 52-Jährige soll den zuletzt hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibenden Aufstiegskandidaten nach sechsjähriger Abstinenz zurück in die deutsche Fußball-Bundesliga führen. Wie der Zweitligist am Dienstag mitteilte, unterschrieb Baumgart einen Vertrag mit nicht genannter Laufzeit. Baumgart gilt unter den HSV-Fans als Wunschkandidat nach dem Aus von Trainer Tim Walter in der vergangenen Woche.

2019 führte Baumgart den SC Paderborn in die Bundesliga. Zwischen Sommer 2021 und Ende 2023 coachte er den 1. FC Köln. Der HSV versucht in dieser Saison zum sechsten Mal seit 2018 in die Bundesliga zurückzukehren. Der Abstand auf den Stadtrivalen und Tabellenführer FC St. Pauli liegt mittlerweile bei sieben Punkten, bis zum Zweiten Holstein Kiel sind es vier Zähler.

Kindheitstraum

Für Baumgart erfüllt sich mit dem Job ein Kindheitstraum – schließlich war er schon als Kind HSV-Fan. "Wenn du dich als Kind einmal für einen Verein entschieden hast, dann änderst du diese Meinung nicht", sagte der Trainer bei seiner Vorstellung am Dienstag: "Du wechselst öfter die Frau als den Verein. Deswegen freue ich mich wirklich hier zu sein", sagte Baumgart.

Baumgart betonte, er sei sich der Größe der Aufgabe bei dem Tabellendritten der 2. Liga bewusst. "Nur mit Sympathie wird es nicht funktionieren, denn es gehört auch eine Menge Arbeit dazu. Ich bin nicht hier, weil ich Fan bin, sondern weil man mir zutraut, dass ich hier positiven Einfluss nehmen kann", sagte er.

"Ich bin mir sicher, dass es mit mir und dem HSV sehr gut passt. Alles andere versuchen wir passend zu machen", sagte Baumgart. Er sei überzeugt, dass seine Mannschaft in den restlichen zwölf Partien in der Lage sein wird, alle Gegner "schlagen zu können". Der HSV hat dabei noch Heimspiele gegen den Tabellenführer St. Pauli und den Zweiten Holstein Kiel. Das Ziel ist klar: "Wir wollen aufsteigen - am besten in diesem Jahr". Im Moment fehlen vier Punkte auf einen direkten Aufstiegsplatz. (APA, sid, red, 20.2.2024)