Der Elan, den Ministerin Gewessler neuerdings zeigt, vermag über das Politikversagen nicht hinwegzutäuschen. Lieferverträge mögen den Ausstieg aus russischem Gas verzögern. Es fehlt aber auch schlicht an Gasleitungen

Energieexperte Johannes Benigni schreibt in seinem Gastkommentar über die Energiepolitik der Regierung, der er kein gutes Zeugnis ausstellt.

Das Ziel ist definiert: Österreich will schleunigst weg vom russischen Gas. Der Weg dorthin ist aber schwierig. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) will raus aus Gas, vor allem aus russischem. Sie hat angekündigt, einen vorzeitigen Ausstieg aus den Gaslieferverträgen zwischen OMV und der russischen Gazprom prüfen zu lassen. Der Elan der Ministerin in dieser Frage ist bemerkenswert. Aber warum erst jetzt? Ist das schon Wahlkampf?

Die Vermutung liegt nahe, zumal sich die Ministerin auf ein unbequemes Thema einschießt: die Tatsache, dass Österreich unter einer grünen Energieministerin den Großteil seiner Gaslieferungen aus Russland bezieht. Dabei lässt sie den Eindruck entstehen, dass einzig diese langfristigen Lieferverträge einer Diversifizierung der Gaslieferungen im Wege stehen, und das ist schlichtweg falsch.

Für den Extremfall

Der Diversifizierung der Gasimporte nach Österreich stehen vor allem andere Hürden im Wege: Hürden, die Gewessler als für Energie zuständige Ministerin längst hätte aus dem Weg räumen müssen. Hürde Nummer eins: Gaslieferungen aus anderen Ländern nach Österreich müssen technisch möglich sein. Österreich hat drei mögliche Importrouten für Gas: aus der Slowakei (Ukraine-Leitung), aus Deutschland und aus Italien. Damit die alternativen Transportrouten aus Deutschland und Italien genutzt werden können, fehlt allerdings die Basis, eine passende Infrastruktur. Konkret: eine ausgebaute parallele Gasleitung für den Transport nach Österreich.

Den Gasfluss in den vorhandenen Leitungen umzudrehen ist zwar möglich, aber nur als ein Notprogramm für den Extremfall, etwa den plötzlichen Totalausfall russischer Gaslieferungen nach Österreich. Für den Dauerbetrieb, also für regelmäßige Gaslieferungen aus Deutschland oder Italien, werden Ausbauten der bestehenden Gasleitungen benötigt. Es wäre Aufgabe der Energieministerin gewesen, die gesetzlichen und finanziellen Grundlagen dafür spätestens ab Beginn des Ukrainekriegs zu schaffen und den notwendigen Ausbau dieser Leitungen auf den Weg zu bringen.

Und dabei ist auch gleich das zweite Problem anzusprechen: die Verteuerung der diversifizierten Transportrouten. Deutschland hat 2022 eine Gasspeicherumlage für Exporte eingeführt. Italien will es mit der Einführung einer eigenen Umlage nun Deutschland gleichtun. Fazit: Die alternativen Transportrouten werden so mit Abgaben belastet, die im Übrigen EU-rechtswidrig sind. Die heimische Politik konnte sich bisher weder dazu durchringen, vehement gegen diese "Wegelagerei" vorzugehen, noch dazu, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Bei einem Ausstieg aus russischem Gas kämen auf Österreich durch diese neuen ausländischen Steuern jährliche Mehrkosten von zumindest 300 Millionen Euro pro Jahr hinzu, für die die Abnehmer von Gas zur Kasse gebeten werden.

Kein Luxusgut

Grundsätzlich scheint bei den Ausstiegsplänen der Ministerin Geld keine Rolle zu spielen. Tatsächlich handelt es sich bei der Gasversorgung allerdings nicht um ein Luxusgut wie Beluga-Kaviar, sondern um Heizenergie für gut eine Million österreichische Haushalte und viele Unternehmen. Wärme ist ein menschliches Grundbedürfnis, das leistbar sein muss. Zudem hängen auch hunderttausende Jobs in der österreichischen Industrie von einer zuverlässigen und leistbaren Gasversorgung ab, und damit natürlich auch unser aller Wohlstand. Fehlende Gasmengen aus Russland führen zwangsläufig zu einer sinkenden Liquidität am österreichischen Gasmarkt und folglich zu deutlich höheren Preisen für Gas, wodurch auch Fernwärme und die Stromerzeugung wieder zu einer höheren Inflation beitragen würden.

Sofern der Gesetzgeber also ernsthaft einen Ausstieg aus russischem Gas vornehmen will, müssen von ihm zuerst einmal die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen werden, ehe die alternativen Gasimporte ausreichend fließen können. Bis dahin müssen wir vor allem über eines reden: über ein Politikversagen in Österreich, da es bisher leider keine ernsthafte Lösung für die Probleme bei einem möglichen Gasausstieg aus Russland gibt. (Johannes Benigni, 21.2.2024)