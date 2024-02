Nach dem Online-Start zu Jahresbeginn hat es die Serie "Biester" nun auch in den Hauptabend von ORF 1 geschafft. Die erste Folge am Montagabend sahen im Schnitt 294.000 Personen bei 11 Prozent Marktanteil. Bei Folge 2 waren es mit im Schnitt 332.000 Zuseherinnen und Zusehern (13 Prozent Marktanteil) etwas mehr. Der ORF verweist in einer Aussendung darauf, dass inklusive der Online-Vornutzung die erste Folge bisher 362.000 Personen und die zweite Episode 407.000 Zuseher erreichte. Insgesamt erreichte die gesamte Staffel auf on.ORF.at bisher 287.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 564.000 Bruttoviews (Videostarts).

Theresa Riess (Tiziana Sund) und Anja Pichler (Jennifer Tichy) in "Biester". Foto: ORF/MR Film/Petro Domenigg

"Biester" stammt wie auch die Hit-Serie "Vorstadtweiber" aus der Feder von Uli Brée. Fanni Schneider und Theresa Riess verkörpern darin zwei verwöhnte Töchter eines in einer Villa oberhalb von Wien wohnenden Baumarkt-Magnaten (Simon Schwarz) und dessen mit Kunst handelnder Frau (Ursula Strauss), Anja Pichler und Mara Romei zwei in einem Nagelstudio arbeitende Freundinnen, die finden, das Schicksal habe die Lebenschancen allzu ungerecht verteilt, und dagegen etwas unternehmen. (APA, 20.2.2024)