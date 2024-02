Francesco Calzona (Mitte) spielt den Feuerwehrmann bei Napoli. REUTERS/CIRO DE LUCA

Neapel – Bei SSC Napoli soll nach einer bisher völlig verkorksten Saison Francesco Calzona noch das Ruder herumreißen. Der Neo-Coach steht zwei Tage nach seiner Bestellung allerdings mit dem Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr) gleich vor einer Mammutaufgabe. Die "Königsklasse" ist die einzige verbliebene Chance der Italiener auf einen Titelgewinn, zumal der Klub in der Meisterschaft nach 24 Partien nur als Neunter dasteht.

Nur eines der jüngsten fünf Pflichtspiele konnte der im Cup-Achtelfinale an Frosinone gescheiterte Verein gewinnen, nach dem 1:1 zuhause gegen Genoa am Samstag wurde die Reißleine gezogen und Walter Mazzarri entlassen. Der nach wie vor auch als slowakischer Teamchef tätige Calzona leitete am Dienstag erstmals das Training bei seinem neuen Arbeitgeber. Der 55-jährige Italiener, der zwischen 2015 und 2018 sowie 2021 und 2022 schon Napoli-Co-Trainer war, hat also nur eine Einheit Zeit um sein Team auf die Katalanen vorzubereiten. Er ist bereits der dritte Trainer, der sich in dieser Saison bei Napoli versuchen darf.

Auch Barcelona nicht in Topform

Auch bei Barca kehrt bald ein neuer Besen - allerdings erst nach der Saison. Coach Xavi hatte zuletzt ja seinen Rückzug angekündigt. Die Spanier holten in der Liga in den jüngsten vier Partien zehn von zwölf möglichen Punkten. Das allerdings ohne großen Glanz und zuletzt auch mit viel Glück, da Robert Lewandowski beim 2:1 bei Celta Vigo erst tief in der Nachspielzeit den 2:1-Sieg fixiert hatte. Mit einem Minus von acht Punkten auf Leader Real Madrid und nur Rang drei hinter Girona ist die Ligasaison bisher nicht nach Wunsch verlaufen. Auch deshalb wird Napoli sicher nicht auf die leichte Schulter genommen.

"Napoli scheint diese Saison ein paar Schwierigkeiten zu haben, nachdem sie letzte Saison noch souverän die italienische Liga dominiert haben. Sie sind aber auch wiederum sehr gefährlich, weil die Champions League jetzt die Chance ist, die Saison noch einigermaßen zu retten", sagte Barcelona-Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan. Italienische Mannschaften seien zudem in K.o.-Runden immer schwierig zu bespielen. Zudem sei auch die 0:1-Niederlage des FC Bayern bei Lazio Rom, das in der Serie A auch nur Achter ist, eine Warnung.

Barcelona kann im Stadio Diego Armando Maradona wieder auf die genesenen Joao Felix und Sergi Roberto bauen. Im Duell mit Napoli geht es auch um das Wahren einer "weißen Weste" in Aufeinandertreffen in der Europacup-K.o.-Phase. 2020 gelang im Champions-League-Achtelfinale genauso der Aufstieg wie 2022 im Europa-League-Sechzehntelfinale. Allerdings hat Barca seit 2016 in der CL-Runde der letzten 16 kein Auswärtsspiel mehr gewinnen können. "Es ist der perfekt Zeitpunkt, um damit anzufangen, viele Spiele zu gewinnen. Und wir werden sie gewinnen. Auch in der Champions League", sagte Lewandowski.

In der zweiten Mittwoch-Partie ist zum Abschluss der Hinspiele Arsenal beim FC Porto zu Gast. (APA, 20.2.2024)