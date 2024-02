Von den Kinderschutzzentren über die Bundesjugendvertretung, die Evangelische Jugend und die Katholische Jungschar bis hin zur Blasmusikjugend: Insgesamt 14 Organisationen aus dem ehrenamtlichen Bereich, die sich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigen, nahmen am Mittwoch an einem Kinderschutzgipfel im Bundeskanzleramt teil. Auch Gruppen mit migrantischem Hintergrund, die etwa Mitglied der Bundesjugendvertretung sind, waren vertreten.

Plakolm (links) und Raab stellten unter anderem die Pläne für verpflichtende Kinderschutzkonzepte an Schulen vor. APA/HELMUT FOHRINGER

Eingeladen hatten Familienministerin Susanne Raab und Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (beide ÖVP) – und sie gingen mit einer guten Nachricht in die Gespräche: Das Raab für Kinderschutzmaßnahmen zur Verfügung stehende Budget wird heuer im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte aufgestockt.

Förderanträge ab April möglich

Insgesamt stehen nun 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. Laut Raab sollen sie in den Ausbau von Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche sowie Organisationen aus dem Gewalt- oder Opferschutzbereich fließen. Im April wird eine neue Sonderrichtlinie veröffentlicht. Ab dann sollen Förderanträge eingebracht werden können.

"Kinderschutzkonzepte müssen dort eingesetzt werden, wo mit Kindern gearbeitet wird", erklärte Raab im Bundeskanzleramt vor dem Start des Gipfels. Daher setze man sich auch mit jenen Organisationen auseinander, "die tagtäglich mit Kindern arbeiten", so Plakolm. Vier von fünf Kindern würden im privaten Bereich missbraucht. Es sei daher wichtig, ehrenamtlich Tätigen mitzugeben, wie sie Anzeichen bemerken und im Verdachtsfall handeln. Raab und Plakolm verwiesen auch auf die am Dienstag angekündigte Verordnung zu verpflichtenden Kinderschutzkonzepten an Schulen.

Bereits in Ausarbeitung ist zudem eine eigene Kinderschutzfachstelle gegen sexuelle Gewalt in der digitalen Welt. "Aus meiner Sicht müssen wir die Präventionsmaßnahmen zum Schutz unserer Kinder im selben Tempo weiter ausbauen wie bisher, gerade im Onlinebereich", betonte Plakolm. (bri, 21.2.2024)