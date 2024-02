Ausgetrunken? Bei der Schweinefleischmelange schwer vorzustellen. REUTERS/Jamal Saidi

Der US-Kaffeekonzern Starbucks ließ bereits in Europa mit einer eigenwilligen Kreation aufhorchen: Damals verkaufte man Kaffee mit Olivenöl versetzt. Klingt seltsam, soll laut Kundinnen und Kunden aber durchaus schmackhaft gewesen sein. Das Problem war viel eher, wo dieser Kaffee angeboten wurde: nämlich in Italien, dem hochheiligsten Land, wenn es um Kaffeekultur geht.

Jetzt wagt Starbucks auf einem anderen Markt einen Versuch, Konsumentinnen und Konsumenten zu schockieren – oder in die Filialen zu locken. In der Dependance in Schanghai bietet man einen Kaffee mit Schweinefleischgeschmack an.

Neujahrskaffee

Dabei wird Espresso mit einer Sauce aus geschmortem Schweinefleisch gemischt und mit aufgeschäumter Milch verlängert. Vollendet wird der Kaffee mit noch mehr Schweinefleischsauce on top und einem Stückchen Fleisch am Spieß. Die Kreation nennt sich "Abundant Year Savory Latte", und es gibt sie für begrenzte Zeit passend zum chinesischen Neujahr.

Um umgerechnet knapp neun Euro ist der geschmacklich fragliche Drink zu haben. Starbucks selbst beschreibt das Geschmackserlebnis als "überraschend". Zumindest ehrlich ist man. Kundinnen und Kunden, die den Schweinekaffee probiert haben, sind zwiegespalten. Die einen überzeugt der würzige Geschmack, andere finden die Kombination widerlich.

China ist mittlerweile der größte Markt für Coffeeshop-Marken wie Starbucks, noch vor den USA. Alleine im vergangenen Jahr hat der US-Konzern 785 Filialen in China eröffnet. (rec, 21.2.2024)