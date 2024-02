Allen aktuellen Fortschritten zum Trotz: Bis Quantencomputer wirklich alltagstauglich sind, dürften noch einige Jahre vergehen. Und doch gibt es zumindest einen Bereich, in dem man sich heute schon sehr konkrete Sorgen wegen dieser Entwicklung macht: Vieles, was heute als sichere Verschlüsselung von Daten gilt, dürfte mit Quantencomputern obsolet werden.

Apple will dafür sorgen, dass iMessage-Konversationen auch langfristig geheim bleiben. REUTERS/STEPHANE MAHE

Diese Erkenntnis ist es wiederum, die derzeit einige Softwarehersteller dazu bringt, bereits jetzt zu handeln. So hat etwa Google im Vorjahr ein quantensicheres Verfahren zur Verschlüsselung von Datenverbindungen in seinem Browser Chrome sowie zum Schutz von Hardwareschlüsseln eingeführt. Im Herbst folgte dann Signal als erster Messenger mit einem entsprechenden Update, um die Ende-zu-Ende-verschlüsselten Gespräche der eigenen User noch besser zu schützen. Nun reiht sich ein weiteres Unternehmen ein und erhebt dabei den Anspruch, die bisher beste Lösung in diesem Bereich zu haben.

iMessage mit PQ3

Apple hat eine neue Verschlüsselung für iMessage vorgestellt. PQ3 nennt sich diese, und sie soll quantensicher sein, also auch von kommenden Quantencomputern nicht geknackt werden können. In einem Pressegespräch vorab formuliert Apple-Sicherheitsexperte Ivan Krstić die Motivation dahinter recht simpel. Selbst wenn Quantencomputer heute noch keine Bedrohung für die verschlüsselte Kommunikation darstellen, so könnten Angreifer mit großen Ressourcen diese schon heute speichern, um sie dann irgendwann in der Zukunft – und sei es erst in zehn bis 15 Jahren – zu knacken. Auch davor sollen die eigenen Nutzerinnen und Nutzer geschützt werden.

Krstić verweist dabei auf Signal als ersten großen Messenger, der einen entsprechenden Schutz eingeführt hat, iMessage gehe aber noch einen Schritt weiter. So erfolge bei PQ3 nicht nur der erste Schlüsseltausch mit quantensicherer Kryptografie, es werden diese Schlüssel auch regelmäßig durchgetauscht. Dadurch will Apple garantieren, dass selbst bei der Kompromittierung eines Schlüssels nur ein Teil der Kommunikation wiederhergestellt werden kann.

Quantensicher soll die neue Verschlüsselung für iMessage sein. Apple

Apple selbst spricht von einem "Level 3" an Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das man bisher als einziger großer Messenger erreiche. Die Sicherheit des benutzten Verfahrens hat man dabei vorab durch externe Experten prüfen lassen.

Update

Die Unterstützung für PQ3 wird mit den jeweils nächsten Versionen der Betriebssysteme von Apple eingeführt – also iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 und watchOS 10.4. In den aktuellen Testversionen ist die neue Verschlüsselung bereits enthalten. Aktiv genutzt wird sie natürlich erst, wenn beide Seiten das neue Verfahren benutzen, und selbst da will Apple erst schrittweise wechseln. Bis Ende des Jahres sollen dann aber sämtliche Konversationen mit PQ3 geschützt sein, so das Betriebssystem der Teilnehmer aktuell genug ist. Das übrigens weltweit. (Andreas Proschofsky, 21.2.2024)