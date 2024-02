Smart und unscheinbar klein sind Hörgeräte inzwischen. Mit den Babyboomern, die ins Pensionsalter kommen, steigt auch der Bedarf an Hörhilfen. APA/dpa/Bernd Weißbrod

Wien – Nach dem Dämpfer zu Beginn der Corona-Pandemie sieht sich das in Graz ansässige Hörakustikunternehmen Neuroth wieder auf Kurs. Mit der neuen Marke Viennatone, die für die digitale Produktlinie wiederbelebt wurde, will man Kundinnen und Kunden "mit hohem Aktivitätslevel" ansprechen, kündigte Neuroth-Chef Lukas Schinko am Mittwoch bei einer Pressekonferenz an. Bei diesen neuartigen Geräten wurden die Knopfzellen durch Akkus ersetzt, das elektrische Aufladen erfolgt wie bei kabellosen Kopfhörern mittels einer Ladebox, deren Akku bis zu fünf Tage hält. Außerdem sind Viennatone-Geräte digital aufrüstbar, sie können also via Fernwartung beziehungsweise Softwareupdates an neue Anforderungen angepasst werden.

Der Umsatzzuwachs bei Neuroth um 16 Prozent auf 167 Millionen Euro sei auf die Expansion in südosteuropäischen Ländern und höhere Verkaufszahlen zurückzuführen – und nicht zu vergessen Preissteigerungen. In Slowenien, Kroatien, Bosnien und Serbien wurde die Zahl der Akustikzentren von 22 auf 45 mehr als verdoppelt. Kräftig sei man auch in der Schweiz gewachsen, dem ersten Auslandsmarkt, den sich die vor mehr als hundert Jahren in Wien gegründete Neuroth erschlossen hat. Bei den Eidgenossen sei Neuroth stabil die Nummer zwei auf dem Markt und von 68 auf 85 Standorte gewachsen, teils durch Zukäufe. Damit habe man den Umsatz um 30 Prozent erhöht.

Hörgeräte und Gehörschutz

Das Familienunternehmen, das Schinko in vierter Generation leitet, wurde 1907 in Wien gegründet und beschäftigt an 280 Standorten rund 1.300 Beschäftigte. Mit 890 Hörakustikern an 140 Standorten ist Österreich der mit Abstand wichtigste Markt, auf dem zwei Drittel des Umsatzes erzielt werden. Mikrochips und Technologie kauft Neuroth bei Spezialisten zu, die aufwendige Anpassung an die Bedürfnisse der Kunden erfolgt in den hauseigenen Akustikzentren. 90 Prozent des Umsatzes werden mit Hörgeräten erzielt, der Rest mit Gehörschutz, einem wachsenden Markt. Bei Geräten der Marke Viennatone kommen Mikroelektronik und Software beispielsweise von einem dänischen Hersteller.

Potenzial für weiteres Wachstum ist laut Neuroth-Chef Schinko ausreichend vorhanden. Jeder fünfte Mensch habe eine Hörminderung, die versorgt werden sollte, sagt er unter Verweis auf Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Unmittelbar zu versorgen seien allerdings nur 2,5 Prozent – dabei sei das Hören einer der wichtigsten Sinne eines Menschen, der Hörverlust eine der größten Einschränkungen.

In den nächsten Jahren soll die Zahl der Standorte auf 300 gesteigert werden, allein in der Schweiz sind 100 das Ziel, in Südosteuropa 50. "In Südosteuropa sehen wir ohnehin ein großes Wachstum. Mittelfristig soll ein Drittel des Umsatzes vom Ableger Viennatone kommen. Als Billigmarke versteht Schinko die Neukreation übrigens nicht. Vielmehr sollen digital versierte Menschen angesprochen werden. Hörgeräte sind kostspielig, bis zu 6.000 Euro können zwei Geräte kosten. Inkludiert sind darin allerdings Service und Wartung über einen Zeitraum von fünf Jahren. Nur einen Teil der Anschaffungskosten übernimmt die Gesundheitskasse.

Hauptkonkurrent von Neuroth in Österreich sind Hansaton und Hartlauer, international ist es der italienische Anbieter Amplifon. (Luise Ungerboeck, 21.2.2024)