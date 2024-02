Eine formelle Beschuldigung des Kindes wegen eines Tötungsdelikts werde geprüft, sagte ein Polizeivertreter. AP/Ben B. Braun

Salt Lake City – Ein neunjähriges Kind steht in den USA unter Verdacht, einen Verwandten durch einen Schuss in den Kopf getötet zu haben. Das Kind wurde nach dem Vorfall in Tooele im Bundesstaat Utah festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ob es sich um einen Buben oder ein Mädchen handelt, wurde nicht bekanntgegeben.

Rettungsdienste hatten den schwer verletzten Mann am Freitag im Haus der Familie vorgefunden. "Er hatte anscheinend eine Schussverletzung am Kopf erlitten", sagte Polizeivertreter Colbey Bentley. Der Mann wurde ins Krankenhaus in Salt Lake City gebracht, wo er starb. Das Kind wurde am Freitagabend festgenommen.

Juristische Schritte werden geprüft

Eine formelle Beschuldigung des Kindes wegen eines Tötungsdelikts werde geprüft, sagte Bentley. In welchem Verwandtschaftsverhältnis das Kind zu dem Opfer stand, teilten die Behörden nicht mit.

Schusswaffengewalt ist ein alltägliches Problem in den USA, wo es mehr Schusswaffen als Einwohner gibt. Vorstöße zur Verschärfung des laxen Waffenrechts sind in der Vergangenheit immer wieder am Widerstand der konservativen Republikaner sowie der mächtigen Waffenlobby gescheitert. (APA, 21.2.2024)