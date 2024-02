Pop-Ikone Beyoncé schreib Musikgeschichte. AP/Andrew Harnik

Los Angeles - Pop-Ikone Beyoncé hat es mit ihrem neuen Song "Texas Hold 'Em" an die Spitze der Billboard-Charts in der Sparte der Countrysongs geschafft - und damit Musikgeschichte geschrieben. Wie das Magazin "Rolling Stone" und die britische Zeitung "The Guardian" berichteten, ist sie damit die erste schwarze Frau mit einem Countrysong auf Platz eins.

Laut "Billboard" ist die Sängerin somit die erste Musikerin, die sowohl die "Hot Country Songs" als auch die "Hot R&B/Hip-Hop Songs" angeführt hat. Ihr zweiter neuer Song des Country-Genres, "16 Carriages", belegt Platz neun der Countryliste, teilte das Musikmagazin mit, das die Charts herausgibt. In den allgemeinen Hot-100-Charts von Billboard stiegen die Songs indes auf den Plätzen zwei und 38 ein.

Beyoncé - TEXAS HOLD 'EM (Official Visualizer)

Beyoncé

Die in Texas geborene Grammy-Gewinnerin hatte die beiden Countrysongs am 11. Februar veröffentlicht. "Texas Hold "Em" und "16 Carriages" sind auf dem neuen Album von Beyoncé, welches sie auf ihrer Webseite als "Act II" für den 29. März ankündigt. 2022 war ihr letztes Album "Renaissance" erschienen. (APA, 21.2.2024)