"Heute" will von "Tagespresse" 1.000 Euro Schadenersatz für Dichand-Bild; Kickl bekam vor dem Oberlandesgericht gegen ORF recht; Servus TV übernimmt von Puls 4 Europacup-TV-Rechte; ORF-Generaldirektion hat neuen Betriebsrat gewählt

Hier kommen die Mediennews von heute:

Kürzungen: "Kurier" meldet 40 Jobs bei AMS zur Kündigung an - Politikchef Martin Gebhart wird schon mit 1. März neuer Chefredakteur, Martina Salomon wird Herausgeberin

Der "Kurier" hat bis zu 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der insgesamt 175 Redaktionsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet. Foto: DER STANDARD

Satire: "Heute" verlangt von "Tagespresse" 1.000 Euro Schadenersatz für Dichand-Bild - Unberechtigte Nutzung ihres "Heute"-Kolumnenbilds, zuzüglich Anwaltskosten

Babler im "Report": In der Rendi-Wagner-Schleife - Im ORF-"Report" sprudelte es wieder nur so aus dem SPÖ-Vorsitzenden heraus. Parolen, Beschwichtigungen, Phrasen, Appelle, Attacken. Vom Zauber des Anfangs ist nicht viel übrig

Concordia-Experte: ORF per Gesetz auf Interesse der Allgemeinheit verpflichten, fordert Jurist - Nur ein Drittel des ORF-Stiftungsrats soll von politischen Stellen besetzt werden, sagt Concordia-Rechtsexperte Walter Strobl

"Blaue Regierungsbande": OLG wies Berufung des ORF ab - Kickl bekam vor dem Oberlandesgericht recht, eine ordentliche Revision am Obersten Gerichtshof wurde ausgeschlossen

Puls 4 gibt Fußballrechte ab: Uefa-Bewerbe ab 2024 bei Servus TV - Servus TV zeigt ab der Saison 2024/25 Highlights der Champions League und ein Livespiel der Europa League oder der Conference League

Personalvertretung: ORF-Generaldirektion hat gewählt, bürgerlichste Liste ohne Mandat - Bisheriger Betriebsratsvorsitzender liegt knapp mit vier Mandaten vorne, zwei neue Listen mit je drei Mandaten

"In Her Car": Der Ukrainekrieg als Fernsehserie auf ZDF Neo - Europäische Dramaserie nimmt die Zuschauer mit in das Land zu Beginn des Krieges und zeigt die Einzelschicksale Betroffener

Freitagabend: Arte zeigt Doku über Pink-Floyd-Gründer Sid Barrett - Er gilt als eine der einflussreichsten und rätselhaftesten Figuren der Rockgeschichte - Freitag um 22.35 Uhr

Switchlist: "Vater", "Departed" und "King Kong", außerdem eine Reportage über eine andere Seite von Luxemburg, ein "Weltjournal" über die Ukraine und Russland sowie Ulrich Seidls "Paradies: Glaube" - TV-Hinweise für Mittwochabend

