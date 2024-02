Jetzt anhören: Für Erwachsene ist es nicht so leicht, neue Menschen kennenzulernen. Wie es klappt – inklusive Erfahrungsberichten aus der Redaktion

In der Schul- und Studienzeit läuft es bei vielen Menschen noch wie von selbst – aber danach wird es deutlich schwieriger, neue Menschen kennenzulernen. Und auch bestehende Freundschaften leiden oft unter dem Alltagsstress. Dabei ist nichts für unser Wohlbefinden so wichtig wie Beziehungen. Die Suche nach neuen Freundinnen und Freunden kann sich also auszahlen. Wie man es angeht, warum man sich die Freunde von Freunden mal genauer anschauen könnte – und wo man suchen sollte, inklusive Erfahrungsberichten aus der STANDARD-Redaktion. (red, 22.2.2024)

