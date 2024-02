Die Youngsters mischen die Schachwelt auf. IMAGO/Sven Simon

Burgdorf - Schach-Wunderkinder wirbeln derzeit die Großmeister-Szene auf. Vor einem Monat hatte der achtjährige Serbe Leonid Ivanovic mit einem Sieg über den 59-jährigen Bulgaren Milko Popchev einen Altersrekord fixiert, nun schlug Ashwath Kaushik zu.

Der in Singapur lebende Inder war bei seinem Erfolg am vergangenen Sonntag in Burgdorf in der Schweiz gegen den 37-jährigen polnischen Großmeister Jacek Stopa acht Jahre, sechs Monate und elf Tage alt, damit fünf Monte jünger als Ivanovic.

"Es war ein wirklich aufregendes und erstaunliches Gefühl, und ich binr stolz auf mein Spiel. Vor allem, weil ich an einem Punkt schlechter stand, es aber geschafft habe, zurückzukommen", sagte Ashwath zu Chess.com.(APA, Reuters, 21.2.2024)