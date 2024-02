Die Spannungen in der italienischen Rechtsregierung nehmen zu: Der Lega-Chef fällt der Ministerpräsidentin bei jeder sich bietenden Gelegenheit in den Rücken. Ein Bericht aus Rom

Giorgia Meloni hat es nicht leicht mit ihrem Vizepremier Matteo Salvini. APA/AFP/TIZIANA FABI

"Ich habe Verständnis für Julija Nawalnaja, aber Klarheit über die Todesumstände ihres Mannes werden uns erst die russischen Ärzte und Juristen geben", erklärte Matteo Salvini am Dienstag – und zweifelte damit offen an, was in der EU, in den USA und anderswo als gesichert gilt: dass der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny vom Kreml liquidiert worden ist. Dies sieht, außer im Fall von Salvini, auch die italienische Rechtsregierung so. Am gleichen Tag, als Vizepremier Salvini seine Äußerung zu Nawalny machte, bestellte der andere Vizepremier, Außenminister Antonio Tajani, den russischen Botschafter ein, und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni veröffentlichte das Programm der ersten G7-Gipfelgespräche unter ihrer Präsidentschaft.

Die von Meloni geleitete G7-Videokonferenz wird, nicht zufällig, am Samstag, dem 24. Februar, stattfinden, dem zweiten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine. Beim virtuellen Treffen soll auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zugeschaltet werden. Meloni hat die Bereitstellung neuer Hilfen an Kiew und die Verhängung neuer Sanktionen gegen Moskau zu den wichtigsten Zielen der italienischen G7-Präsidentschaft gemacht. Daran kann Salvini, dessen Lega 2017 mit der Putin-Partei "Einiges Russland" einen Kooperationsvertrag geschlossen hatte, natürlich keine Freude haben. Die mehr oder weniger offen prorussischen Aussagen des Vizepremiers waren somit nichts anderes als ein gezielter Schuss in den Rücken von Meloni.

"Fattore S"

Es war nicht der erste. Seit Monaten lässt Salvini keine Gelegenheit aus, Meloni in die Parade zu fahren – sei es bei Steuervergünstigungen für die protestierenden Bauern (die ihm zu wenig weit gehen), sei es bei der Ratifizierung des europäischen Staaten- und Banken-Rettungsschirms ESM (die Salvini weiterhin blockiert), sei es in der Migrationspolitik (wo der Lega-Chef immer alles besser zu wissen glaubt als Meloni), sei es in der Steuerpolitik (wo er jeden Tag eine neue Amnestie für Steuerhinterzieher aus dem Hut zaubert). In den Römer Palazzi der Macht sprechen sowohl Regierungsvertreter als auch die Opposition vom "fattore S", also dem Stör- und Unsicherheitsfaktor Salvini.

Für die permanenten Alleingänge und Illoyalitäten Salvinis gibt es zwei Gründe. Erstens hat der Lega-Chef noch immer nicht verwunden, dass nicht er an der Spitze der Regierung steht, sondern Giorgia Meloni. Das lässt sich etwa daran ablesen, dass im Parteilogo der Lega fast eineinhalb Jahre nach den Parlamentswahlen von 2022 immer noch der Zusatz "Salvini Premier" steht. Zweitens hat Salvini eine geradezu panische Angst davor, bei den Europawahlen im Juni von Giorgia Melonis Fratelli d'Italia noch schlimmer gedemütigt zu werden als 2022. Damals erzielte die Meloni-Partei 26 Prozent, Salvinis Lega gerade einmal 8,8 Prozent. Heute stehen die Fratelli d'Italia in den Umfragen bei 30 Prozent, die Lega könnte unter die Acht-Prozent-Marke fallen.

Der einzige Rechtsaußen

Salvini will dem Trend entgegenwirken, indem er Meloni weit rechts überholt. Dies gilt insbesondere für die Außenpolitik, wo sich Meloni unmittelbar nach ihrem Amtsantritt auf einen europafreundlichen und prowestlichen, atlantischen Kurs festgelegt hatte (im Wahlkampf war das noch anders gewesen). Salvini dagegen attackiert weiterhin die "Brüsseler Bürokratie" und die "Eliten", die es darauf angelegt hätten, Italiens Wirtschaft ausbluten und das Land verarmen zu lassen, unter anderem mit einer laut Salvini unsinnigen und unnötigen Klimapolitik. Der Lega-Chef bietet sich seiner Wählerschaft als einziger echter "Souveränist" an: In der Tat ist der wahre Rechtsaußen in der italienischen Regierung Salvini, nicht die moderat gewordene Meloni.

Die Regierungschefin wiederum tut meistens so, als habe sie die Provokationen ihres Vizepremiers gar nicht gehört. Und wenn ihr eine Kommentierung unvermeidlich erscheint, schickt sie in der Regel einen Vertrauten vor. So auch im Fall Nawalny: "Für seinen Tod gibt es eine Verantwortlichkeit des Kreml-Regimes, und das muss verurteilt werden, nicht nur im Fall von Nawalny", betonte Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida, Mitglied der Fratelli d'Italia und zugleich Schwager von Meloni.

Wiederholungstäter Salvini?

Das größte politische Problem für Meloni ist also nicht die weiterhin uneinige Opposition, sondern ihr Koalitionspartner Salvini. Noch spricht in der italienischen Rechtsregierung niemand von einem möglichen Bruch, aber Meloni ist vorgewarnt: Es wäre nicht das erste Mal, dass Salvini eine Regierung stürzt, der er selber als Minister und Vizepremier angehört. Im Jahr 2019 hatte er als damaliger Innenminister die erste Regierung von Giuseppe Conte zu Fall gebracht, in der Hoffnung, er werde dann "ausgestattet mit vollen Machtbefugnissen" dessen Platz einnehmen. Stattdessen hatte Conte anschließend mit dem sozialdemokratischen Partito Democratico eine neue Regierung gebildet. (Dominik Straub aus Rom, 21.2.2024)