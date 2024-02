Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl will stellvertretender Vorsitzender der Österreichischen Freunde von Yad Vashem werden. IKG-Präsident Oskar Deutsch kritisiert dies

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl. IMAGO/Harald Dostal

Wels – Eine Kandidatur für den Vorstand der Österreichischen Freunde von Yad Vashem sorgt für Kritik der Israelitischen Kultusgemeide (IKG). Auf Platz zwei der Liste findet sich der FPÖ-Bürgermeister von Wels, Andreas Rabl. Er will laut der der APA vorliegenden Liste stellvertretender Vorsitzender werden. Vor ihm befindet sich der rote Bürgermeister von Linz, Klaus Luger. Die Österreichischen Freunde von Yad Vashem sind ein unabhängiger Verein, der Kontakte zur Gedenkstätte in Israel pflegt.

Entscheidung am 20. März

Zwei Gruppierungen kandidieren für die Österreichischen Freunde von Yad Vashem, sie haben ihre Wahlvorschläge mit jeweils sechs Kandidaten und Kandidatinnen eingereicht. Darüber entschieden werden soll bei der Generalversammlung am 20. März im Linzer Rathaus. Politisch besetzt ist dabei eher die zweite Liste, für die nicht nur Luger und Rabl kandidieren. Auch drei weitere SPÖ-Politiker, darunter der oberösterreichische Dritte Landtagspräsident Peter Binder, sind dort vertreten.

Rabl gibt sich in seinem Bewerbungsschreiben offen und betont, den Verein schon seit Jahren zu unterstützen. Ihm seien "Zeichen für das Erinnern und gegen das Vergessen ein politisches Anliegen", schreibt der Welser Bürgermeister etwa zum jährlichen Gedenken "an die Gräuel der Reichspogromnacht" in seiner Stadt.

Deutsch sieht "Zumutung"

Der Präsident der IKG Wien, Oskar Deutsch, sieht in der Kandidatur Rabls eine "Zumutung", wie er gegenüber der APA betonte. Der Verein kooperiere mit der weltweit wichtigsten Gedenk- und Forschungseinrichtung zur Shoah und dem Holocaust. "Die FPÖ hingegen ist nicht nur eine rechtsextreme Partei, sondern der politische Arm der deutschnationalen Burschenschaften, die unmittelbaren Vorgänger der Nationalsozialisten, die an NS-Gräueln beteiligt waren."

Bis heute fielen diese Burschenschaften und die FPÖ regelmäßig "durch die berühmten seriellen Einzelfälle auf, dazu gehört Shoah-Verharmlosung und -Verherrlichung", so Deutsch. "Politiker einer solchen Partei haben nichts im Vorstand der Freunde von Yad Vashem verloren." Deutsch vermutet, dass sich "hier jemand auf Kosten des Andenkens an die Opfer der Shoah einen Persilschein für seine politische Agenda verschaffen" wolle – und das mit Unterstützung des Bürgermeisters von Linz und anderen SPÖ-Politikern. "Das ist grotesk, aber nicht unumkehrbar", findet der IKG-Präsident. (APA, 21.2.2024)