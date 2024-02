19.40 REPORTAGE

Re: Modellraketenfieber in Kroatien Seit dem Zerfall Jugoslawiens ist der Modellraketensport in Kroatien zunehmend in Vergessenheit geraten. Darko Tokić will das ändern und hat einen Weltcup in seinem Heimatland auf die Beine gestellt. Die Wettkämpfer sind aus neun Ländern – sogar aus der Ukra­ine – angereist. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU UND DISKUSSION

Die Wissenschaft vom guten Hören Mehr als eine Milliarde junger Menschen sind weltweit von Hörverlust bedroht. Schwerhörigkeit kann zu Isolation führen und Demenz begünstigen, doch der Griff zu Hilfsgeräten kommt oft zu spät. Nach der Doku diskutiert Gert Scobel ab 21.00 mit seinen Gästen zum Thema Was Stille auslöst. Bis 22.00, 3sat

20.15 DOKUMENTATIONEN

Unterwegs im Baltikum Eine hunderte Kilometer lange Küste, einzigartige Wald-, Seen- und Sumpflandschaften und seltene Tier- und Pflanzenarten zeichnen das Baltikum aus. Die zweiteilige, an einem Abend ausgestrahlte Doku führt von Estland über Lettland bis Litauen. Bis 21.45, Arte

21.45 MINISERIE

Stonehouse (1–3/3) (GB 2022, Jon S. Baird) Die Miniserie erzählt eine unglaubliche, aber wahre Geschichte aus dem Großbritannien der 1970er-Jahre: Der Versuch des Labour-Abgeordneten John Stonehouse (Matthew Macfadyen), seinen eigenen Tod vorzutäuschen, geht schief, als seine falsche neue Identität in Australien aufgedeckt wird. Bis 0.15, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen sind: Atomkraft – ja bitte: Braucht es Kernkraft für die Energiewende? / System Schröcksnadel: Wie man mit Skigebieten Millionen verdient / 20 Jahre Facebook Bis 23.05, ORF 2

Nimmt "Auf dem roten Stuhl" von Bernhard Egger (rechts) Platz: Kabarettist Michael Niavarani – zu sehen auf ORF 3 um 23.00 Uhr. Foto: ORF / Bernhard Egger

23.00 GESPRÄCH

Auf dem roten Stuhl mit Michael Niavarani Bernhard Egger ist nicht nur ein begnadeter Schlagzeuger, sondern auch ein Interviewer, der seinen Gästen unerwartete Antworten entlockt. Sein bewährtes Format Auf dem roten Stuhl hat nun auch den Sprung ins Fernsehen geschafft. Dieses Mal zu Gast: Kabarett-Kapazunder Michael Niavarani. Bis 23.40, ORF 3

23.05 TALK

Stöckl Regisseurin und Volksoper-Direktorin Lotte de Beer, Kabarettist, Schauspieler und Regisseur Josef Hader, Regisseur Karl Leopold Furtlehner, Molekularbiologe und Ista-Leiter Martin Hetzer sowie die ORF-Journalistin Inka Pieh sind bei Barbara Stöckl zu Gast. Bis 0.05, ORF 2

0.05 DRAMA

Ein halbes Leben (A/D 2009, Nikolaus Leytner) Ein halbes Leben lang ist der Vater (Matthias Habich) einer vergewaltigten und erdrosselten Frau auf der Suche nach dem Täter. Der lebt als Wiener U-Bahn-Fahrer (Josef Hader) ein nach außen hin unscheinbares, aber von der Angst vor Entdeckung geprägtes Leben. Als eine DNA-Analyse durchgeführt werden soll, spitzt sich die Situation zu. Vor allem wegen Josef Hader sehenswert. Bis 1.35, ORF 2