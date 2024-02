König bis Bettlerin: Beim "Großen Welttheater" in Bad Goisern spielen alle eine Rolle. FOTO FLAUSEN

Das Programm des Kulturhauptstadtjahrs Salzkammergut 2024 hat sich vorgenommen, die Region aufzumischen und so Bewegung zu erzeugen. Jedes einzelne Projekt des Festivals hat einen Bezug zum Ort, in vielen ist die lokale Bevölkerung miteingebunden. Insbesondere bei Das große Welttheater des Salzburger Theater Ecce.

Das inklusiv arbeitende internationale Ensemble stellt Aufführungen auf die Beine, die Profis und Laien vereinen. Für das Kulturhauptstadtjahr hat der von Reinholf Tritscher künstlerisch geleitete Verein mit dem Großen Welttheater das ideale Stück gefunden, bildet es doch das gesellschaftliche Spektrum in seiner ganzen Breite ab. Basierend auf Hugo von Hofmannsthals Das Salzburger große Welttheater (das seinerseits auf Calderóns gleichnamigem Mysterienspiel beruht) entstand ein neues Drama, in dem nicht mehr ein "Schöpfer" oder "Meister" den Menschen ihre Rollen zuschanzt – vom König bis zum Bettler –, sondern ein geheimnisvoller Castingdirektor.

Veganer Fleischhauer

In einem großen Reigen treffen Figuren mit den unterschiedlichsten Biografien aufeinander: ein Gemeindearbeiter und Totengräber auf einen Soziologen, der vor kurzem ins Salzkammergut zurückgekehrt ist, um seine Eltern zu pflegen und im Clinch mit einer millionenschweren Jägerin und Prinzessin liegt. Weiters ein veganer Fleischhauer, ein syrischer Schauspieler, der vom Gilgamesch-Epos träumt, eine Studienabbrecherin im Beautysalon, eine unterbezahlte Krankenpflegerin oder ein aus Kasachstan stammender Mehrfachbeschäftigter.

Die Theaterfassung wurde gemeinschaftlich in Workshops und Recherchen erstellt. Uraufführung feiert die Produktion am Samstag, 24. Februar, 19.30 Uhr, im Festsaal von Bad Goisern am Hallstätter See. (Margarete Affenzeller, 21.2.2024)