Es ist der nächste Beweis für eine Marktdominanz, die sich schon lange abzeichnet. Wenn es um den Verkauf von Premium-Smartphones geht, kann derzeit niemand Apple das Wasser reichen. Gab es erst neulich Belege dafür, dass drei Viertel aller High-End-Smartphones in Europa von Apple sind, sprechen die Zahlen von Counterpoint Research eine noch deutlichere Sprache: Von den zehn weltweit meistverkauften Smartphones 2023 gehen die ersten sieben Plätze an Apple.

Die iPhone 14 wurde zum weltweit gefragtesten Smartphone und spiegelt insbesondere in Schlüsselregionen wie den USA und China die starke Präsenz der Marke wider. Es fällt jedoch auf, dass der Anteil des iPhone 14 an den Gesamtverkäufen von Apple im Vergleich zu seinem Vorgänger etwas geringer ausgefallen ist. Das deutet auf den Trend hin, dass sich das Interesse der Verbraucher möglicherweise in Richtung fortschrittlicherer "Pro"- oder "Pro Max"-Modelle innerhalb derselben Reihe verschiebt.

Pro-Käufer nehmen zu

Darauf deutet auch die Tatsache hin, dass mit Jahresende nicht nur die Einführung der iPhone-15-Serie an Bedeutung gewonnen hat. Das iPhone 15 Pro Max lief dem zuvor erwähnten Vorjahresmodell den Rang ab und wurde im letzten Quartal zum größten Verkaufsschlager. Dieser rasante Anstieg zeigt einmal mehr, dass immer mehr Konsumenten dazu bereit sind, für ein Smartphone viel Geld in die Hand zu nehmen.

Gleichzeitig zeigte sich die anhaltende Beliebtheit des iPhone 13, eines älteren Modells in Apples Produktpalette. Dieses Modell behielt eine starke Marktposition, insbesondere in Japan und Indien, unterstützt durch spezifische Marktbedingungen wie Werbeaktivitäten und ein in Relation besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Und Android?

Auf der anderen Seite konnte sich Samsung Electronics mit seinen Android-Modellen der A-Serie die restlichen Plätze in der Top-Ten-Liste sichern und damit die Attraktivität der Marke im preisbewussteren Marktsegmenten unter Beweis stellen. Vor allem das Galaxy A14 5G war in verschiedenen Märkten sehr beliebt, was die Fähigkeit von Samsung unterstreicht, ein breites Spektrum an Verbraucherpräferenzen zu bedienen.

Für die Highend-Smartphones von Android gibt das dennoch kein sonderlich gutes Bild ab, denn in diesen Top Ten sind sie gar nicht vertreten. Schenkt man den Zahlen von Nikkei Asia Glauben, hat Google 2023 "an die zehn Millionen" Pixel-Smartphones verkauft und plant, diesen "Meilenstein" zu wiederholen. Es mag zwar stimmen, dass Google-Smartphones nicht so breit vertrieben werden wie die von Apple – der Weg bleibt dennoch ein sehr weiter, um Apple in Bezug auf die Verkaufszahlen irgendwann einmal auf Augenhöhe begegnen zu können.

Mit Blick auf das Jahr 2024 erwartet Counterpoint, dass die meistverkauften Modelle einen größeren Anteil an den Gesamtverkaufszahlen haben werden. Darüber hinaus erwarten Branchenbeobachter früher oder später den Eintritt chinesischer Marken in die Top-Rankings. Auch die weltweite Umstellung auf den 5G-Mobilfunkstandard hat zumindest theoretisch Potenzial, das Ranking zu verändern. (red, 23.2.2024)