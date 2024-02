Als Micky Maus muss man das Land vor einer dunklen Bedrohung retten. THQ Nordic / Epic Mickey

Das Jump 'n' Run "Epic Mickey", im Deutschen irritierenderweise auf "Micky Epic" umgetauft, war 2010 ein großer Erfolg. Dank Entwicklerlegende Warren Spector durfte man damals mit einem Pinsel bewaffnet die Welt von Micky Maus retten. Wer das Spiel seinerzeit verpasst hat, bekommt bald Gelegenheit, dies nachzuholen.

Die Maus mit dem Pinsel

Wie THQ Nordic am Mittwoch via Pressemitteilung wissen ließ, arbeitet das Wiener Studio Purple Lamp gerade an "Epic Mickey: Rebrushed", das noch 2024 auf allen gängigen Spieleplattformen erscheinen soll. In den Prozess involviert ist offenbar auch der Schöpfer des Originals, Warren Spector. In einem neuen Video begründet er die Rückkehr eines seiner Herzensprojekte.

Disney Epic Mickey: Rebrushed | Announcement Trailer

THQ Nordic

"Ich habe von Spielern aller Altersgruppen mehr herzliche Fanpost zu 'Epic Mickey' erhalten als zu jedem anderen Projekt, an dem ich gearbeitet habe – ein echter Indikator für die Zeitlosigkeit dieses Spiels", so Spector. "Dass mein Team und ich zu diesem Vermächtnis beigetragen haben, ist wirklich eine Ehre, und ich freue mich, dass alte und neue Fans die Abenteuer von Micky und Oswald in Wasteland noch einmal erleben können."

Im Gegensatz zu damals, wo das Spiel nur für Nintendo Wii erschienen ist, werden diesmal auch PC-, Playstation- und Xbox-Spieler in den Genuss des Abenteuers kommen dürfen. (red, 22.2.2024)