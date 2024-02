Vösendorf / St. Pölten – Im Jänner wurde bekannt, dass Vösendorfs Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) private Anwaltskosten mittels gefälschter Rechnung über die Gemeinde verrechnet haben soll. Konkret geht es um Anwaltskosten, die als "Beratungskosten" über die Gemeinde Vösendorf für die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos abgerechnet wurden. Die niederösterreichische SPÖ und die Neos bringen dazu einen Dringlichkeitsantrag in der Landtagssitzung am Donnerstag ein. Sie fordern eine Prüfung durch den Landesrechnungshof – geprüft werden soll die gesamte Funktionsperiode des Gemeinderats sowie der Zeitraum nach der Auflösung des Gemeinderats ab Jänner 2024.

"Die ÖVP muss die schützende Hand über Koza zurückziehen", sagte SPÖ-Klubobmann Hannes Weninger bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Neos. Er sieht "bewusst kriminelle Energie" in Kozas Vorgehen. Das Vertrauen in die Politik ist laut Neos-Landeschefin Indra Collini an einem Tiefpunkt angelangt. "Es sollte deshalb im Interesse aller sein, das aufzuklären", betonte sie.

Über den Antrag wird am Ende der Landtagssitzung abgestimmt. Die Grünen werden mit SPÖ und Neos mitziehen, bestätigte ein Sprecher. Ob die Regierungsparteien ÖVP oder FPÖ zustimmen werden, blieb auf Anfrage des STANDARD vorerst offen. Es braucht zumindest noch die Zustimmung der Volkspartei oder der Freiheitlichen, damit der Antrag angenommen wird.

SPÖ und Neos fordern eine Prüfung der Gemeinde Vösendorf, es geht um die Amtsführung von Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP). Heribert Corn

Währenddessen berichten mehrere Medien von weiteren Vorwürfen – und zwar nicht nur gegen die ÖVP, sondern auch gegen die SPÖ. Laut "Krone" gibt es eine Sachverhaltsdarstellung, in der Vizebürgermeister Alfred Strohmayer sowie Wolfgang Gratzer (beide SPÖ) "dubiose Geschäftspraktiken" vorgeworfen werden. Weninger wies diese Vorwürfe in der Pressekonferenz zurück. Dabei handle es sich bloß um ein Papier, das einem Journalisten zugespielt worden sei. Strohmayer sprach von "Kindereien" der ÖVP.

Ominöse Weihnachtsfeier

Neue Vorwürfe soll es auch gegen die ÖVP geben. Der Staatsanwaltschaft liegt laut mehreren Medienberichten eine Rechnung für eine Weihnachtsfeier vor, die von der Vösendorfer Kommunal GmbH – der Immobilienverwaltung der Gemeinde – dem Schlossheurigen, der in Besitz der Ehefrau von Bürgermeister Koza ist, bezahlt wurde. Laut "Krone" wird in der anonymen Anzeige der Verdacht geäußert, dass die Weihnachtsfeier gar nicht stattgefunden habe.

Denn bei der Kommunal GmbH sei nur ein Geschäftsführer beschäftigt. Für Koza ist an den neuen Vorwürfen nichts dran. Bei der Rechnungssumme gehe es "eben um mehrere kleine Weihnachtsfeiern", und alle Wirte im Ort würden Geschäfte mit der Gemeinde machen, wird Koza zitiert. (Max Stepan, 22.2.2024)