Das Zuckerlgeschäft Süßes Eck bei der Volksoper hat noch immer keinen Nachfolger gefunden, und in der Marx-Halle findet ein Schokoladefest statt

L'expansion

Erst im vergangenen Jahr wurde Insolvenz angemeldet, nun expandiert man: Das Café Français bei der Votivkirche in Wien eröffnete eine Dependance in der Gersthofer Straße 30 im 18. Bezirk. Zurzeit befindet man sich noch in der "Soft-Opening-Phase", imMärz eröffnet man dann offiziell – mit einer größeren Speisekarte (Moules Frites gibt‘s jetzt schon), und der Gastgarten soll auch bespielt werden.

cafefrancais.at

Moules, hier am Bild noch ohne Frites, werden im zweiten Café Français natürlich auch serviert. Getty Images/iStockphoto

Schokoladistan

Schokofans werden sich freuen: Von Freitag, den 23. bis Sonntag, den 25. Februar verwandelt sich die Marx-Halle in einen einzigen Schokotraum. Zum ersten Mal findet das Schokoladefest statt. Aussteller bieten Pralinen, Tafeln und andere Kreationen feil, dazu gibt es Vorträge eines Schokoladensommeliers, Musik und Tanz sowie eine große Ballonausstellung. Eintritt: 10 Euro für Kinder, 18 Euro für Erwachsene.

schokoladefest.at

Am Wochenende findet das Schokoladefest statt. Foto: Schokoladefest

Süßes Aus?

Seit mehr als 110 Jahren werden im Süßen Eck gegenüber der Volksoper in Wien Zuckerln und Schokolade verkauft. Nun gehen die Betreiber in Pension, Ende Juni ist Schluss. Die vergangenen Monate war man auf der Suche nach jemandem, der das Zuckerlgeschäft übernimmt. Ohne Erfolg, wie es heißt. Jetzt wird eine endgültige Schließung des Geschäfts kolportiert – und damit ein Ende für das traditionsreiche Süße Eck.

suesseseck.at

Das Süße Eck schließt mit Ende Juni. Einen Nachfolger hat man bisher nicht gefunden. Foto: Der Standard

Qual der Wahl

Snackhersteller Kelly's überlässt seiner Kundschaft die Entscheidung. Man kann abstimmen, in welcher Geschmacksrichtung die eigentlich formvollendeten Snips auf den Markt kommen sollen: Essiggurkerln, Speck und Schwammerln stehen zur Auswahl. Derzeit führt der Gurkengeschmack. Ob es sich dabei um den besten oder den seltsamsten Geschmack handelt, konnte noch nicht eruiert werden.

kellys.at

Burger am Berg

Max Stiegls Pop-up Otto am Berg auf dem Otto-Wagner-Areal findet ab März wieder statt. Der burgenländische Spitzenkoch tut sich wieder mit XO Beef zusammen und serviert wochenends Burger, Cevapcici, Samosas und Champagner. Was der Ausflügler halt so braucht. Ab Mitte März, Freitag bis Sonntag.

(rec, 23.2.2024)