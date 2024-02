Am Freitag findet der letzte Verhandlungstag im Prozess gegen Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli statt. Das Urteil soll am Nachmittag verkündet werden

Am Freitag wird es ganz ernst für Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli. APA/Eva Manhart

Für Hochspannung ist gesorgt: Am Freitag wird Richter Michael Radasztics das Urteil in der Causa Kurz verkünden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft dem früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und seinem Ex-Kabinettschef Bernhard Bonelli vor, im Ibiza-U-Ausschuss falsch ausgesagt zu haben. Sie hätten ihre Rolle bei Postenbesetzungen in der Verstaatlichtenholding Öbag kleingeredet, was beide bestreiten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Prozessfahrplan für Freitag: Um 8.30 Uhr soll der zweite russisch-georgische Geschäftsmann aussagen, der gemeinsam mit einem Kollegen ein Bewerbungsgespräch mit Thomas Schmid in Amsterdam geführt hat. Beide haben in einer eidesstättigen Erklärung festgehalten, dass Schmid, der ja Kronzeuge werden will, von großem Druck der WKStA gesprochen und angedeutet habe, der Behörde gegenüber nicht nur die Wahrheit gesagt zu haben. So deutlich hat das der erste russische Zeuge, der Ende Jänner per Videoschaltung in der österreichischen Botschaft in Moskau befragt wurde, vor dem Richter dann aber nicht ausgedrückt.

Danach wird Thomas Schmid noch einmal zu seinen Wahrnehmungen zum Jobgespräch beim "Spaziergang in Amsterdam" befragt. Nach Verlesungen im Akt folgen die Plädoyers von WKStA und Verteidigung, zudem können die Angeklagten Schlussworte sprechen. Dann wird sich der Richter zurückziehen – um anschließend das Urteil zu verkünden.

DER STANDARD berichtet Live ab 8.30 Uhr. (gra, fsc, 23.2.2024)