Argentinier war an beiden Treffern gegen Real Salt Lake beteiligt. Miami gilt als Topfavorit auf den Titel in der Major League Soccer

Lionel Messi hat seinen Spaß in den USA. AFP/CHANDAN KHANNA

Miami (Florida) - Fußballstar Lionel Messi hat Inter Miami zu einem Auftaktsieg in der Major League Soccer (MLS) geführt. Beim 2:0 gegen Real Salt Lake erzielte der Weltmeister aus Argentinien am Mittwochabend (Ortszeit) zwar kein Tor, an den beiden Treffern seiner Mannschaft war er aber unmittelbar beteiligt. Zum 1:0 durch Robert Taylor gab Messi in der 39. Minute die Vorlage, das 2:0 durch Diego Gomez (83.) leitete er mit einem Zuspiel auf Luis Suárez ein.

Inter Miami vs. Real Salt Lake | Season Opener, Luis Suárez Debut | Full Game Highlights

Der Uruguayer ist neben Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba inzwischen der vierte ehemalige Profi des FC Barcelona, der für das Team von Mitbesitzer David Beckham spielt. "Ich bin glücklich, das erste Spiel zu Hause ist wichtig", sagte Suárez im US-Fernsehen und meinte zum Barça-Quartett: "Wir wollen das Leben genießen und Inter Miami dabei helfen, Titel zu gewinnen in diesem Jahr." Als nächstes steht am Sonntag ein Auswärtsspiel bei Beckhams Ex-Team L.A. Galaxy an.

Miami ist für Wettanbieter absoluter Topfavorit auf die Titel im US-Fußball und war in der ersten Partie der Saison zunächst auch das dominierende Team. Für den achtmaligen Weltfußballer Messi, der zuletzt von gesundheitlichen Problemen gebremst wurde und diesmal durchspielte, dürfte es die erste komplette Saison für Inter Miami werden. Er erzielte in seinen ersten 14 Pflichtspielen für Miami elf Tore und führte das Team mit dem Sieg im Leagues Cup zum ersten Titel seiner Geschichte. Sein rund 150 Millionen US-Dollar schwerer Vertrag gilt noch bis Ende der Saison 2025.