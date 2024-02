Dani Alves gilt mit 46 Titel als erfolgreichster Fußballer der Geschichte. AFP/POOL/JORDI BORRAS

Barcelona - Das oberste Gericht Kataloniens hat am Donnerstag den ehemaligen brasilianischen Fußballspieler Dani Alves für schuldig befunden, im Jahr 2022 eine Frau in einem Nachtclub in Barcelona sexuell missbraucht zu haben, und ihn zu viereinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht ordnete außerdem an, dass Alves 150.000 Euro an das Opfer zahlen muss.

"Das Urteil geht davon aus, dass bewiesen ist, dass das Opfer nicht eingewilligt hat, und dass es neben der Aussage der Klägerin Beweise gibt, um die Vergewaltigung als erwiesen anzusehen", so das Gericht in einer Erklärung. Alves hatte behauptet, der Sex sei einvernehmlich gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine neunjährige Haftstrafe gefordert.

Der 40-jährige ehemalige Verteidiger des FC Barcelona war im Januar letzten Jahres verhaftet worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Der Fall hat nicht nur wegen Alves' Bekanntheitsgrad große Aufmerksamkeit erregt, sondern auch, weil geschlechtsspezifische Gewalt zu einem immer wichtigeren Thema im öffentlichen Diskurs in Spanien geworden ist.

Es handelt sich um einen der aufsehenerregendsten Prozesse in Spanien, seit ein im Jahr 2022 verabschiedetes Gesetz das Einverständnis zu einem Schlüsselelement in Fällen sexueller Übergriffe macht und die Mindesthaftzeit für gewalttätige Übergriffe erhöht. (Reuters, 22.2.2024)