Georg Kandolf übernimmt die operative Geschäftsführung des Landestheaters Linz.

Georg Kandolf wird neuer operativer Geschäftsführer der Landestheater Niederösterreich Betriebs GmbH. Er wird seine Tätigkeit in St. Pölten einer Aussendung vom Donnerstag zufolge mit 1. September aufnehmen. Die Nachbesetzung wurde nötig, weil die seit 2014 im Amt befindliche Geschäftsführerin Olivia Khalil auf eigenen Wunsch das Haus mit 29. Februar verlässt.

Kandolf soll das Landestheater ab September gemeinsam mit der künstlerischen Leiterin Marie Rötzer in die Zukunft führen. Die zukünftige Kollegin streute Kandolf per Aussendung gleich vorweg Rosen: "Aufgrund seiner bisherigen beruflichen Laufbahn bringt er die besten Qualifikationen mit, unseren so erfolgreichen Weg vor Ort und in der deutschsprachigen und internationalen Theaterlandschaft zu begleiten."

Langjährige Erfahrung

Derzeit ist Kandolf künstlerischer Betriebsdirektor und Chefdisponent am Schauspielhaus Graz. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Theaterbetrieb. Seit 2007 arbeitete er am Schauspielhaus Graz unter den Intendantinnen Anna Badora, Iris Laufenberg und Andrea Vilter sowie darüber hinaus von 2013 bis 2015 am Konzert Theater Bern unter Intendant Stephan Märki.

"Theater schafft Emotionen, Denk- und Reflexionsräume!", wurde Kandolf in der Aussendung zitiert. Ziel sei, "das immer noch junge, aber renommierte und bestens positionierte Landestheater Niederösterreich" im Verbund mit Rötzer "regional, überregional und international weiterzuentwickeln". (APA, 22.2.2024)