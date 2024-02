Um einen nationalen Kunststil zu entwickeln, wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf volkstümliche Motive zurückgegriffen. Privatsammlung, Leihgabe an das Museum für zeitgenössische Kunst, Odesa

Ihre selbstbewusste Pose und ihr zielgerichteter Blick geben Grund zur Hoffnung. Ja, selbst die Tracht in kräftigem Rot suggeriert Stärke. Die zentrale Frauenfigur in dem 1910 entstandenen Gemälde Braut von Fedir Krytschewskyj kann nicht ohne Zufall am Anfang der Frühjahrsausstellung In the Eye of the Storm. Modernismen in der Ukraine im Unteren Belvedere hängen.

Viel zu sehr möchte man in ihr die Personifikation der Ukraine erkennen. Diese musste bereits viele Rückschläge hinnehmen und vielen Aggressionen standhalten – und tut dies auch angesichts des aktuell geführten Angriffskriegs seitens Russlands. Wie lange dieser noch andauern wird, fragt sich die Welt seit nunmehr zwei Jahren.

Die Schau wurde als gemeinsames Projekt europäischer Institutionen auf die Beine gestellt. Leicht variiert wurde die Ausstellung bereits in Madrid sowie Brüssel gezeigt und soll nach der Station in Wien auch nach London an die Royal Academy of Arts reisen. Kuratiert wurde sie von Konstantin Akinsha, Katia Denysova, Maryna Drobotuik sowie Olena Kashuba-Volvach, Direktorin des Nationalen Kunstmuseums der Ukraine in Kiew. Aus diesem stammt auch ein Großteil der nun präsentierten Kunstwerke.

Für seine spirituell angehauchten Gemälde griff Wsewolod Maksymowytsch auf volkstümliche Ornamente und antike Vasen-Designs zurück. Nationales Kunstmuseum der Ukraine, Kyjiw

Erwachendes Nationalbewusstsein

Ziel des Projekts ist es, nicht nur die Kunstwerke auszustellen, sondern sie so auch vor Zerstörung zu schützen. Kashuba-Volvach hofft, dass das Publikum eines Tages auch in die Ukraine kommen und dort noch mehr kulturelles Erbe besichtigen kann.

Bis dahin bleibt nur die Möglichkeit, die Geschichte der Ukraine in die Welt zu tragen. Genau das möchte In the Eye of the Storm mit Fokus auf die Kunst des frühen 20. Jahrhunderts erreichen. Bewusst wird auch von "Modernismen" gesprochen, die eine einzige Moderne gab es auch in der Ukraine nicht. Durch die komplexe Geschichte – in der Schau konzentriert man sich auf die Zeit von der Revolution 1905 bis zum Jahr 1938 – entwickelten sich durch diverse Einflüsse zahlreiche Kunststile zugleich.

Wie andere europäische Länder erlebte auch die Ukraine zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Erwachen des Nationalbewusstseins. Um einen eigenen Kunststil zu entwickeln, wurde auf volkstümliche Motive zurückgegriffen. So wie im eingangs erwähnten Werk von Fedir Krytschewskyj, der ab 1917 – ein Jahr vor der Unabhängigkeit der Ukraine – auch zum Gründungslehrkörper der ersten Kunsthochschule des Landes zählte und 1928 auf der Biennale in Venedig im sowjetischen Pavillon vertreten war.

Übersichtliche Biografien über Kunstschaffende ziehen sich durch die Ausstellung und geben ihr eine wichtige Struktur. Vor allem zu Beginn fehlt nämlich der Dialog zwischen den einzelnen Werken, die eher als Illustration des geschichtlichen Narrativs dienen. Während die Ausstellungskapitel primär auf historische Entwicklungen und künstlerische Einflüsse verweisen, sind es die hervorgehobenen Personen, die einen direkten Bezug zu den Werken herstellen.

Der bedeutende ukrainische Künstler Fedir Krytschewskyj war 1928 auf der Biennale in Venedig im sowjetischen Pavillon vertreten. Nationales Kunstmuseum der Ukraine, Kyjiw

Diverse Kunststile

So erfährt man von Olena Kultschyzka, die aus dem um die Jahrhundertwende multikulturellen Lwiw stammte. Wie viele der Kunstschaffenden, die in der Provinz der Österreichisch-Ungarischen Monarchie ansässig waren, genoss auch sie mehr Freiheiten als Landsleute im Russischen Kaiserreich und konnte an der Wiener Kunstgewerbeschule, der heutigen Universität für angewandte Kunst, studieren.

Im Kontrast zu ihren Werken stehen die nur wenige Jahre später entstandenen Gemälde von Wsewolod Maksymowytsch. Auf großformatigen Leinwänden schuf der Anhänger eines archaischen Fruchtbarkeitskults spirituell angehauchte Szenen, für die er auf volkstümliche Ornamente seiner Heimat und antike Vasendesigns zurückgriff.

Nach geometrischen Bildwelten des Kubofuturismus, Entwürfen für Theaterkostüme und weiteren Biennale-Beiträgen, die künstlerisch auf das Elend des Ersten Weltkriegs reagierten, trifft man auf den bekanntesten Namen der Schau: Kasimir Malewytsch, der sich – bekannt als Schöpfer des Schwarzen Quadrats – nach dem Suprematismus wieder der gegenständlichen Malerei zuwandte.

Doch selbst er wird wie auch keine andere der Einzelpositionen in diesem solidarischen Beitrag mit der Ukraine bevorzugt. Vielmehr schöpft die Ausstellung ihre Kraft aus der Stärke einer kollektiven künstlerischen Vielfalt. (Katharina Rustler, 24.2.2024)