Männchen, die sich an der Brutpflege beteiligen, haben ein verringertes Risiko, von Nebenbuhlern ausgestochen zu werden. Große Hoden sind damit obsolet

Ein Glasfrosch der Art Sachatamia ilex in Costa Rica. Die Studie untersuchte 37 verschiedene Arten. imago images/imagebroker/Marko König

Bei vielen Tierarten sind die Geschlechterrollen für die Brutpflege klar definiert. Manchmal sorgt das Weibchen für den Nachwuchs, manchmal das Männchen, manchmal, wie etwa beim Menschen, beide. Glasfrösche sind außergewöhnlich, weil verschiedene Arten dieser Familie unterschiedliche Strategien verfolgen. Und das wirkt sich auf die Anatomie ihrer Genitalien aus, wie eine neue Studie belegt, die nun im Fachjournal "Proceedings of the Royal Society B" veröffentlicht wurde.

Konkret haben fürsorgliche Glasfroschväter kleinere Hoden als jene, die sich nach der Paarung aus dem Staub machen. Das hat mit unterschiedlichen Fortpflanzungsstrategien verschiedener Arten des Glasfroschs zu tun, wie die Studie mit Beteiligung der Universität Bern zeigt.

Der Unterschied liegt in der Bewachung der Froscheier. Bei Fröschen aus der Familie der Glasfrösche findet die Befruchtung außerhalb des Körpers statt: Die Weibchen legen noch unbefruchtete Eier auf Blättern ab, die Männchen verteilen darüber ihre Spermien. Bei einigen Glasfrosch-Arten bewachen und versorgen die Männchen ihre Nachkommen, andere kümmern sich nicht um den Nachwuchs.

37 Arten untersucht

Die Forschenden konnten nun zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen dieser Brutpflege und der Hodengröße gibt. "Wir waren überrascht, wie deutlich sich diese Zusammenhänge bei Glasfröschen zeigen", sagt Mitautorin Eva Ringler, Professorin für Verhaltensökologie an der Universität Bern, in einer Aussendung. Insgesamt untersuchte das Forschungsteam 37 verschiedene Arten der in den tropischen Regenwäldern Mittel- und Südamerikas heimischen Glasfrösche. Bei elf dieser Arten kümmern sich die Männchen um den Nachwuchs, bei den anderen nicht.

Den Grund für die Anpassung vermuten die Forschenden in der Evolution der Frösche. "Wenn ein Männchen sein eigenes Gelege bewacht, verringert es das Risiko einer Befruchtung durch andere Männchen", erklärt Ringler. Denn die externe Befruchtung berge die Gefahr von "Laichpiraterie". Letztere bedeutet, dass es andere Froschmännchen schaffen, ihre eigenen Spermien auf einem frischen Gelege zu verteilen und somit jene Eier zu befruchten, die noch nicht von den Spermien des ursprünglichen Paarungsmännchens befruchtet wurden.

Das Bewachen und Umsorgen der Eier senke den Selektionsdruck für größere Spermienproduktion und damit für größere Hoden, erklärte die Forscherin. Denn je kleiner die Hoden, desto geringer das Potenzial zur Bildung von Geschlechtszellen. Die Männchen, die sich an der Brutpflege beteiligten, verwendeten ihre Spermien effizienter und können zudem sicher sein, dass nicht ein Laichpirat sie um ihren Reproduktionserfolg bringt. (red, APA, 23.2.2024)