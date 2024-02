Jennie Garth, Brian Austin Green, Ian Ziering, Tori Spelling, Gabrielle Carteris, Luke Perry, Jason Priestley und Shannen Doherty waren die Stars in "Beverly Hills, 90210". imago images/Mary Evans

Samstag, 13 Uhr war bis zu diesem Wochenende im Jahr 1991 nicht unbedingt meine typische Fernsehzeit, obwohl ich in meiner Kindheit, als Screen-Time noch ein absurdes Konstrukt war, sehr oft vor der Kiste saß. Ich nehme an, dass ich eingeschaltet habe, weil sich herumgesprochen hatte, dass da was Neues kommt. Und es wurde uns in der Programmvorschau und in der jugoslawischen Jugendzeitschrift "Male Novine" ("Kleine Zeitung") nicht zu viel versprochen.

Beverli Hills, 902010. Das Intro.



Bereits nach den ersten Sekunden des Intros war ich elektrisiert. Ein Gefühl, das bisher höchstens die Songs von New Kids on the Block oder dem jugoslawischen Pendant Ruž hervorgerufen haben. Obwohl in Jugoslawien US-amerikanische Serien großzügig eingekauft und gesendet wurden, war Beverly Hills, 902010 ein sensationelles Upgrade: eine Serie, in der eine Gruppe von Teenagern die Hauptrolle spielt und die Handlung ausschließlich von ihren Problemen und Beziehungen lebt. Beim Wiedersehen der Serie, das unter anderem auch aus Dokumentationen zum Making-of bestand, habe ich erfahren, dass dieses Konzept auch für das US-amerikanische Fernsehen ein Novum war. Die beiden Produzenten Aaron Spelling und Darren Star wollten zum ersten Mal für Teenager mit Teenagern produzieren.

Angeblich wurde nach der Ausstrahlung des Piloten dem Projekt kein Erfolg vorausgesagt. Aber die Zwillinge Brandon und Brenda Walsh und ihre neuen reichen Freunde Kelly Taylor, Donna Martin, Steve Sanders, die Streberin Andrea Zuckerman und der coole Dylan McKay eroberten binnen weniger Episoden die Herzen der Teenager weltweit.

Beverly Hills und bosnisches Dorf

Beim Wiedersehen der ersten Folgen, in denen sich Brendon und Brenda Walsh, aka Jason Priestley und Shannen Doherty, aus Minnesota kommend in Beverly Hills einleben, frage ich mich, woher meine überschwängliche Begeisterung für ihr Leben kam. Ich war ein Fast-Teenager aus einem winzigen bosnischen Kaff, mein Leben hatte mit der reichen Clique nichts gemein. Aber seien wir ehrlich, nirgendwo auf der Welt war das Leben eines Teenagers so wie in Beverly Hills 90210. Vermutlich nicht mal in Beverly Hills selbst.

Näher betrachtet und wenn die Erinnerung nicht trügt, sehe ich nun, dass es doch viele Verbindungspunkte gab. Die Dramen, die Brendon, Brenda, Kelly, Donna und ihre Freunde im fernen Beverly Hills durchlebten, zeichneten sich bereits verhängnisvoll auf dem Horizont meines bald zu beginnenden Teenagerlebens ab: konfliktreiche Freundschaften, Imageprobleme als Streberin inmitten von vermeintlich coolen Kids, erste Schwärmereien. Retrospektiv muss ich sehr schmunzeln, wenn ich daran denke, dass ich mich, anders als viele andere Fans, nie zwischen dem smarten Brandon und dem coolen Dylan (Luke Perry) entscheiden konnte und irgendwann beide Poster an meiner Wand hingen. Das erklärt so manches Liebesdrama meiner Teenager- und Jugendjahre.

Erster Sex und glänzende Leggings

Nicht nur die Liebesdramen und Freundschaften der Schüler und Schülerinnen der Beverly High beeinflussten uns, auch die Sexualmoral und die Modetrends hinterließen bleibenden Eindruck. Die legendäre Episode, in der Brenda und Dylan nach dem Schulfest zum ersten Mal in einem Hotelzimmer miteinander schlafen, soll in einigen US-amerikanischen Bundesländern für politischen Protest gesorgt haben. Bisher, so sagen es die Produzenten Jahrzehnte später, wurde der Teenagersex, wenn er überhaupt am Bildschirm vorkam, als moralisch verwerflich gezeigt oder schon beim Versuch unterbrochen. Brenda und Dylan hingegen treffen die Entscheidung gemeinsam und ziehen ihren Plan ohne Hindernisse wie hereinplatzende empörte Eltern durch. Brenda reflektiert die Situation und sagt sogar, sie habe Glück, weil sie "ihr erstes Mal mit einem Jungen erlebe, den sie liebe". Ende.

Brendas and Dylans erstes Mal



Für Menschen, die mit Serien wie Sex Education aufwachsen, mag das noch immer verklemmt und sehr antiquiert wirken, aber für ein bosnisches Dorf war das revolutionär. Und für Beverly Hills offenbar auch.

Nicht nur selbstbestimmte Entscheidungen in Sachen Sex, auch jene in Sachen Mode lebten uns die Serienheldinnen vor. Als ich das erste Intro der Serie nach einigen Sekunden anhielt, wurde mir schlagartig klar, wieso mein erster Kauf in der ersten, frisch eröffneten Boutique des Nachbardorfes eine glänzende Leggings in Lila war. Und wieso ich unbedingt Stirnfransen wie Kelly haben wollte.

Wiedersehen auf Deutsch

Ein Segen war es übrigens, dass die Serie in Jugoslawien bereits 1991 lief und in Österreich wohl etwas später startete. So konnte ich, seit Sommer 1992 in Wien lebend, ältere Folgen nochmal sehen. Diesmal aber auf Deutsch, synchronisiert. Beim Nachschauen der späteren Folgen stelle ich fest, dass ich mich kaum mehr an den Inhalt erinnere, aber umso mehr an die Konflikte, die die Darsteller miteinander und mit der Produktionsfirma hatten. Die Skandale, die dazu führte, dass Brenda (Shannen Doherty) Beverly Hills, 902010 verließ, sind mir eher in Erinnerung geblieben als der Plot der Folgen ab 1994.

Fazit: Kann man die Serien noch sehen? Man kann, muss aber nicht. Jahrzehnte später erzeugt die beschwingte Anfangsmelodie noch immer ein leichtes, erwartungsvolles Prickeln. Die Plots sind vorhersehbar, die Charaktere zwar vielschichtig, aber oft unglaubwürdig. Und 30 Jahre später bleibt noch immer die Frage, wieso Andrea von der damals bereits 30-Jährigen (Gabrielle Carteris) gespielt wurde. Es ist also eine nette, sentimentale Reise in die eigene Kindheit und Jugend, aber mehr gibt Beverly Hills, 90210 heute nicht her. Für die Gen Z wäre allerdings die Ästhetik der frühen 1990er-Jahre eine nette Inspiration, auf die sich ein neuer Blick lohnt. (Olivera Stajić, 25.2.2024)