Warnstreik der Gewerkschaft Verdi Anfang Februar in Berlin. IMAGO/Rainer Keuenhof/Manngold

Berlin – Im Tarifkonflikt im Nahverkehr ruft Verdi erneut zu Streiks in ganz Deutschland auf. Der Arbeitskampf soll kommende Woche von Montag bis Samstag dauern und regional gestaffelt ablaufen, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. "In einzelnen Bundesländern wird an unterschiedlichen Tagen in diesem Zeitraum – vornehmlich ganztags und überwiegend mehrtägig – gestreikt."

Kampf für bessere Arbeitsbedingungen

Hauptstreiktag sei Freitag, der 1. März, der gleichzeitig der Klimastreiktag sei. Verdi will in den laufenden Tarifverhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten im ÖPNV in über 130 kommunalen Unternehmen bessere Arbeitsbedingungen und eine Entlastung für die Beschäftigten erreichen.

Bereits Anfang des Monats hatte Verdi mit einem Arbeitskampf den öffentlichen Nahverkehr in fast ganz Deutschland lahmgelegt. "Das Signal, das die Beschäftigten mit ihrem Streik am 2. Februar ausgesendet haben, ist anscheinend nicht ausreichend verstanden worden", kritisierte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle. Denn die Tarifgespräche in den einzelnen Bundesländern seien nach wie vor ohne Ergebnis geblieben. "Um endlich Bewegung in die Verhandlungen zu bringen, muss jetzt erneut Druck auf die Arbeitgeber ausgeübt werden", betonte Behle. Diese hätten bisher kein Entgegenkommen signalisiert. Damit sei – außer in Bayern – ein weiterer Ausstand unumgänglich. "Deshalb rufen wir die Beschäftigten zu konzertierten Streiks auf." (Reuters, 22.2.2024)