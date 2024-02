Spanien Vergewaltigung: Fußball-Star Alves muss viereinhalb Jahre in Haft

Der brasilianische Fußballstar Dani Alves ist in Spanien wegen Vergewaltigung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Barcelona befand den Angeklagten schuldig, im Jahr 2022 eine junge Frau in einer Diskothek der spanischen Metropole vergewaltigt zu haben