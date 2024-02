Paul Lendvai liefert in seinem neuen Buch eine Erklärung, warum sich so viele westliche Politiker und Intellektuelle in Putin derart getäuscht haben

Paul Lendvai hat eine seltene journalistische Gabe: Er kann analysieren – und er kann erzählen. Er hat nach Jahrzehnten eines glänzenden außenpolitischen Journalismus die Gabe, anschaulich seine vielen Erlebnisse zu schildern – und gleichzeitig die Erlebnisse in einen Bedeutungsrahmen zu stellen. Sein neues Buch, benannt Über die Heuchelei, beschäftigt sich entsprechend dem Titel mit diesem unerlässlichen Handwerkszeug vieler Politiker. Es könnte aber auch "Über die Verblendung" heißen oder, noch genauer, "Über die Verblendung westlicher Politiker gegenüber östlichen Potentaten".

Lendvai hat sich seit Jahrzehnten mit Osteuropa befasst, als Leiter der ORF-Osteuropa-Abteilung, Herausgeber der renommierten Fachzeitschrift Europäische Rundschau, als Korrespondent der Financial Times und Kolumnist des STANDARD – vom Kommunismus über den großen Aufbruch 1989 bis zum heutigen Teilrückfall in Autoritarismus und Nationalismus.

Sein Thema dabei ist, vor allem, was Russland, den Balkan und insbesondere Ungarn betrifft, das Unverständnis westlicher Politiker. Warum haben sich so viele westliche Politiker und Intellektuelle von links und rechts in der Natur des sowjetisch-russischen Regimes und vor allem in Putin derart getäuscht? Lendvai liefert eine profunde Erklärung: "Bei der Anziehungskraft Russlands spielt auf Grund historischer Bindungen bei den Linken die tradierte Verurteilung der als heuchlerisch betrachteten imperialistischen Weltmacht USA eine Rolle (...). Die Rechtspopulisten und Nationalkonservativen wiederum verachten die angeblich dekadente, gegenüber Lesben und Schwulen viel zu tolerante Kultur in Amerika und bekunden ihre Empathie für den starken Mann an der Staatsspitze."

Sehr lesenswert auch Lendvais Kapitel über die völlige Verkennung der Dynamiken des jugoslawischen Staatszerfalls – und ein Gustostück für jene, die Sebastian Kurz anbeteten: "In den langen Jahren der Berichterstattung (…) habe ich jedoch nie jemand gesehen und erlebt, der (…) in der Rolle des Opfers wie jener des Anklägers ein solcher Virtuose der politischen Heuchelei gewesen wäre wie der siebenunddreißig Jahre alte ‚Polit-Pensionist mit Rückfahrkarte‘ Sebastian Kurz". (Hans Rauscher, 22.2.2024)