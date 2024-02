Jetzt anhören: E-Autos, Solarenergie, saubere Produktion – in der US-Klimapolitik ist viel in Bewegung. Ein Präsident Trump könnte vieles davon rückgängig machen

Nicht nur auf EU-Ebene und in Österreich wird heuer gewählt, sondern im Herbst auch in den USA: Auch dort könnte es zu einer Richtungsentscheidung – für die Klimapolitik des Landes und auch der Welt – kommen: also, Demokraten oder Republikaner?

Die USA sind nach China die zweitgrößten Emittenten weltweit. Was bei der US-Präsidentschaftswahl rauskommt, wird also global gesehen einen großen Einfluss haben. Die Frage ist: Kommt Klimawandelleugner Donald Trump wieder an die Macht oder bleibt Joe Biden an der Spitze?

Diese und weitere Fragen besprechen wir im dritten Teil unserer Podcast-Serie zum Superwahljahr. Zu Gast ist Sonja Thielges vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit mit Sitz im Potsdam. (Philip Pramer, Nora Laufer, 23.2.2024)