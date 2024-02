"Wenn jeder bauernaffine Raiffeisen-Funktionär selber die Apfelbäume bestäuben müsste, dann werden die nicht weit kommen. Dann ist es aus mit der Kraft am Lande."

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) macht Druck, weil die Verhandlungen über eine heimische Bodenschutzstrategie stocken. Regine Hendrich

Was redet Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler da? Würdige Raiffeisen-Funktionäre, die auf Obstbäume klettern sollen, um sie von Hand zu befruchten? Aber das passiert – allerdings in China, vor allem in der Provinz Sichuan, wo Arbeiter auf den Plantagen zuerst frische Blüten sammeln, von Pollen befreien und die dann mit einem "Bestäubungsstab" einsetzen. Denn der rabiate Einsatz von Chemie hat die Bienen großteils umgebracht.

Kogler verwendet diesen drastischen Vergleich, weil die Verhandlungen über eine österreichische Bodenschutzstrategie stocken. Durch den rasanten Bodenverbrauch werden Insekten (und Vögel) dramatisch dezimiert. Etliche Bundesländer und auch der Gemeindebund weigern sich aber, eine verbindliche Obergrenze für Umwidmungen von landwirtschaftlichen Flächen und Grünland in Bauland zu akzeptieren – 2,5 ha / Tag. Es gibt anscheinend noch nicht genug Supermärkte mit riesigen Parkplätzen auf der grünen Wiese und noch nicht genug schmucke Einfamilienhaussiedlungen.

Kogler hat sich deshalb auch an Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner als Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz und damit die eigentliche Regierungsmacht gewandt. Er hofft auf ein Einsehen ... (Hans Rauscher, 22.2.2024)