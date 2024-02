Blick auf die Strecke in Manama. IMAGO/Steven Tee

Wegen eines Schadens an der Strecke mussten die Formel-1-Testfahrten in Bahrain am Donnerstag am Vormittag vorzeitig abgebrochen werden. Der Deckel eines Drainageschachts am Eingang von Kurve elf auf dem Bahrain International Circuit hatte sich gelöst, nachdem Charles Leclerc mit seinem Ferrari darüber gefahren war. Arbeiter hatten danach große Probleme, das gerissene Loch zu reparieren und damit die Strecke wieder fahrtauglich zu machen. Die Rennleitung entschied sich deshalb zum Abbruch.

Die Fahrten am Nachmittag dauerten als Ausgleich eine Stunde länger. Schnellster Mann des Tages war Carlos Sainz, der vor seiner letzten Saison bei Ferrari steht. Der Spanier, der 2025 sein Cockpit an Rekordweltmeister Lewis Hamilton abgeben muss, verwies in 1:29,921 Minuten den Mexikaner Sergio Perez im Red Bull (+0,758) klar auf Rang zwei.

Technische Probleme bei Red Bull

Hamilton lag im Mercedes als Dritter schon mehr als eine Sekunde zurück. Beim Red-Bull-Weltmeisterteam von Max Verstappen waren am Vormittag zudem technische Probleme aufgetreten. Die Bremsen am Auto von Perez überhitzten - und fingen sogar Feuer. Die Mechaniker erstickten die Flammen aber schnell mit Feuerlöschern. (sid, red, 22.2.2024)