Jetzt anhören: Kaum einer Partei schlägt so viel Hass entgegen wie den Grünen. Woran das liegt und was sie mit ihrer Klimapolitik tatsächlich erreichen

Ein Steinwurf auf die Wahlkampfbühne. Galgensymbole bei Bauernprotesten. Und abgesagte Veranstaltungen, um eine weitere Eskalation zu vermeiden. Den Grünen schlägt immer mehr Hass und Gewalt entgegen. Und das, obwohl ihre Kernthemen gerade die Weltlage dominieren: die Klimakrise sowie rechte und autoritäre Bewegungen. Und sie sowohl in Österreich als auch in Deutschland in Regierungsverantwortung sind.

Woran also liegt es, dass die Grünen negativer wahrgenommen werden als andere Parteien? In dieser Folge von Inside Austria unterziehen wir die Klimapolitik der Grünen einem Faktencheck. Wir schauen uns an, warum sie immer wieder im Konflikt mit anderen Parteien das Nachsehen haben. Und wir stellen die Frage: Sind die Grünen gescheitert? (red, 24.2.2024)

In dieser Folge zu hören: Katharina Mittelstaedt (Leitende Redakteurin Innenpolitik DER STANDARD), Jonas Schaible (Redakteur und Autor beim "Spiegel"), Nora Laufer (Wirtschaftsredakteurin und Podcasterin, DER STANDARD); Moderation: Lucia Heisterkamp und Tobias Holub, Skript: Lucia Heisterkamp, Antonia Rauth und Tobias Holub; Mitarbeit: Regina Steffens (Audio beim "Spiegel"); Redigat: Antonia Rauth, Zsolt Wilhelm und Yasemin Yüksel; Gestaltung und Produktion: Christoph Neuwirth

Im Podcast wird Audiomaterial von folgenden Medien zitiert: "Welt", ARD, ZDF, ORF, "OE 24", "Kleine Zeitung", Merkur.de