Kennen Sie das Lied "Dark Was the Night, Cold Was the Ground" von Blind Willie Johnson? Irgendwann könnte außerirdisches Leben ebendieses Lied hören – oder sonst irgendwie wahrnehmen. Denn dieser Song wurde auf der Voyager Golden Record verewigt, einer Schallplatte, die sich auf der Raumsonde Voyager 1 befindet. Mit 24,3 Milliarden Kilometern (Stand Donnerstag) ist Voyager 1 das am weitesten von der Erde entfernte Objekt aus Menschenhand.

Im Jahr 1977 startete die Sonde ins All, um Daten über das Weltall an die Erde zu schicken. Und auch umgekehrt, um Botschaften an mögliches außerirdisches Leben zu schicken. Die Golden Record sieht aus wie eine Schallplatte und enthält Bilder, die beispielsweise die Position der Erde in Relation zur Sonne, physikalische Definitionen oder die Anatomie des Menschen zeigen.

Ziel war es, das Leben auf der Erde und ihre Beschaffenheit möglichst gut auf der Platte einzufangen. Audiodaten beinhalten Grußbotschaften, Geräusche von Tieren, Regen und 90 Minuten Musik: Volksmusik, klassische Musik und wenige kontemporäre Lieder wie das von Blind Willie Johnson. Der blinde Afroamerikaner hatte zu Lebzeiten nur mäßigen Erfolg. Als sein Haus durch einen Brand zerstört wurde, musste Johnson in den Ruinen schlafen. Weil er den Elementen ausgesetzt war, wurde er krank und starb 1945 an den Folgen einer Lungenentzündung. Der Nasa-Berater Timothy Ferris begründete die Wahl des Lieds für die Golden Record so: "Johnsons Lied handelt von einer Situation, mit der er schon oft konfrontiert war: Die Nacht bricht an, und man hat keinen Platz zum Schlafen. Seit es Menschen auf der Erde gibt, ist noch keine Nacht hereingebrochen, ohne dass ein Mann oder eine Frau in der gleichen Lage gewesen wäre." (Isadora Wallnöfer, 23.2.2024)