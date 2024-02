Acht Punkte und neun Rebounds von Pöltl beim 121:93 gegen Brooklyn. Leader Boston und Dallas gewannen zum jeweils siebenten Mal in Folge

Erfolgserlebnis für Jakob Pöltl und die Raptors. AP/Chris Young

Toronto/New York - Nach zuletzt drei Niederlagen und acht Tagen Pause wegen des All-Star-Wochenendes sind die Toronto Raptors am Donnerstag (Ortszeit) auf die Siegesstraße in der National Basketball Association (NBA) zurückgekehrt. Jakob Pöltl und Kollegen bezwangen die Brooklyn Nets deutlich mit 121:93. Der Center aus Wien steuerte acht Punkte, neun Rebounds, drei Blocks, zwei Assists und einen Steal in 25:40 Einsatzminuten bei.

Im Duell zweier Teams, die noch Platz zehn in der Eastern Conference und damit die Teilnahme am Play-in erreichen wollen, hatten die Kanadier vom Start weg die Nase vorn. Alles klar machten sie mit einem 39:22 im Schlussabschnitt. Gary Trent Jr. erzielte beim 20. Sieg im 56 Saisonspiel 25 Punkte, für Immanuel Quickley standen 24 zu Buche.

Bereits am Freitag gastieren die Raptors bei den Atlanta Hawks. Die Franchise aus Georgia auf Platz zehn im NBA-Osten hat aktuell vier Siege mehr als Toronto auf dem Konto.

32 Punkte von Curry

Oklahoma City Thunder gewann das Spitzenspiel im NBA-Westen gegen die LA Clippers mit 129:107. Shai Gilgeous-Alexander erzielte 31 Punkte. Die Golden State Warriors entschieden den Schlager gegen die ohne den am Knöchel verletzten LeBron James angetretenen Los Angeles Lakers mit 128:110 für sich. Stephen Curry steuerte 32 Zähler bei.

Zum siebenten Mal in Folge blieben die Boston Celtics und die Dallas Mavericks erfolgreich. Der NBA-Leader aus Massachusetts gewann bei den Chicago Bulls mit 129:112. Derrick White erzielte 28 Punkte, Jayson Tatum 25. Luka Doncic führte Dallas mit 41 Zählern zu einem 123:113 gegen die Phoenix Suns. Die New York Knicks stoppten mit einem 110:96 bei den Philadelphia 76ers eine Serie von zuletzt vier Niederlagen. (APA, 23.2.2024)

