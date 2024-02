APA - Im Juni jährt sich der Todestag des weltberühmten Schriftstellers Franz Kafka zum 100. Mal. Der ORF greift das Jubiläum mit einer neuen sechsteiligen Miniserie namens "Kafka" auf. Sie ist in jeweils drei Folgen am 24. März und 25. März ab 20.15 Uhr auf ORF 1 zu sehen. An der Entstehung waren allerhand bekannte Personen beteiligt. David Schalko ("Braunschlag", "Altes Geld") führte Regie. Für die Drehbücher zeichnete Schriftsteller Daniel Kehlmann gemeinsam mit dem Regisseur verantwortlich. Sie basieren auf der Kafka-Biografie von Reiner Stach, der als Fachberater an Bord war.

Joel Basman als Franz Kafka in Schalkos "Kafka", zu sehen am 24. und 25. März auf ORF 1. Foto: ORF, Superfilm

Joel Basman als Franz Kafka

Bei den Dreharbeiten in Wien und Salzburg standen u.a. Joel Basman als Franz Kafka, Nicholas Ofczarek als dominanter Vater Hermann, Lia von Blarer als langjährige Verlobte Felice Bauer, David Kross als Freund Max Brod und Liv Lisa Fries als Schriftstellerin Milena Jesenská vor der Kamera. Auch Tamara Romera Ginés, Verena Altenberger, Robert Stadlober, Lars Eidinger, Michael Maertens, Jan Bülow, Robert Palfrader und Thomas Maurer sind in der Serie zu sehen. "Kafka" wurde als Koproduktion von ORF und ARD gemeinsam mit Superfilm realisiert. (APA, 23.2.2024)