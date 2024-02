Cornelia Hütter liegt im Super G noch gut im Rennen um kleines Kristall. REUTERS/ANGELIKA WARMUTH

Val di Fassa - Für Ski-Ass Cornelia Hütter geht es in den beiden Weltcup-Super-G am Samstag und Sonntag (jeweils 11.00 Uhr/ORF 1) in Val di Fassa darum, an Lara Gut-Behrami dranzubleiben bzw. diese vielleicht sogar zu überholen. Nur fünf Zähler Rückstand hat die Steirerin in der Kugelwertung auf die Schweizerin, dahinter reihen sich Federica Brignone (ITA/34 Punkte zurück) und Stephanie Venier (94 Zähler zurück) ein. Es folgen danach noch je ein Rennen in Kvitfjell und Saalbach-Hinterglemm.

Bestritten die Rennläuferinnen ihre Bewerbe zuletzt bei frühlingshaften Temperaturen auf teilweise weicheren Pisten, so schneite es in den Dolomiten diese Woche. Auch am Freitag war bis in die Abendstunden noch Niederschlag in Form einen Schnee-Regen-Gemischs angekündigt, am Wochenende wird ein Mix aus Wolken und Sonne erwartet.

Auf den Spuren von Götschl?

Gut-Behrami schrieb in diesem Winter im Super-G bei einem Ausfall mit zwei Siegen, zwei dritten und zuletzt in Crans-Montana einem sechsten Platz an. Hütter gewann in Zauchensee, verzeichnete zwei zweite, einen vierten und einen fünften Rang, auch sie sah einmal (Cortina) das Ziel nicht. Für den ÖSV wäre es der erste Disziplinsieg im Super-G seit Renate Götschl 2007.

Hütters Akkus sind noch "voll", sagt sie. Mit Crans-Montana, Val di Fassa und Kvitfjell sind gleich drei Speedwochen hintereinander angesetzt worden - kein Problem für die 31-Jährige. Im Gegenteil. "Mir taugt es mehr, wenn es Schlag auf Schlag geht, weil ich von den Knie her im Rhythmus bleibe." Bei längerer Pause habe sie oft am ersten und zweiten Tag Knieweh, weil sich das System erst an die Belastung gewöhnen müsse.

Mit den Rennen in Val di Fassa verbindet sie den Startschuss in die zweite Laufbahn, nachdem sie wegen der beim Weltcupfinale im März 2019 in Soldeu erlittenen Knieverletzungen fast zwei Jahre keine Rennen fuhr. "Da hat der positive neue Weg, meine zweite Karriere gestartet. Deshalb freue ich mich irrsinnig." Im Februar 2021 kam sie auf der "La Volata" in der Abfahrt auf Platz 37, im Super-G auf 21. Siegerin im Super-G vor drei Jahren war Brignone vor Gut-Behrami. (APA, 23.2.2024)