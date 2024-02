Aktuell im Theater an der Gumpendorfer Straße zu sehen: "Heinrich 5" in der Regie von Leiter Gernot Plass. Anna Stöcher

Wien - Der Wiener Theaterverein hat nun erstmals die künstlerische sowie die kaufmännische Leitung des Theaters in der Gumpendorfer Straße (Tag) ausgeschrieben. Der derzeitige künstlerische Leiter Gernot Plass war im Jahr 2006 Gründungsmitglied des Hauses, das im Zuge der Theaterreform vom "Theater Gruppe 80" übergeben worden war, seit 2013 hat er die Leitung inne. Kaufmännisch steht ihm Ferdinand Urbach zur Seite. Beide Posten sollen nun ab der Saison 2025/26 neu besetzt werden.

Dass sich Plass, dessen Vertrag bisher zwei Mal ohne Ausschreibung verlängert wurde, bei einer solchen nicht bewerben würde, sagte er im vergangenen Sommer: Damals war noch unklar, ob sich die Stadt Wien für eine Ausschreibung entscheiden würde. Sollte es dazu kommen, habe man größtes Verständnis dafür, hieß es damals, nehme dies aber als Signal, dass eine Veränderung gewünscht sei. Unter diesen Umständen werde man sich nicht neuerlich bewerben.

"Neue Perspektiven"

Die am heutigen Freitag veröffentlichte Ausschreibung richtet sich an "teamorientierte Personen mit großem Interesse am gegenwärtigen Theaterdiskurs, die Visionen und Ideen bezüglich eines politischen, inklusiven, mehrsprachigen und diversen Theaterbegriffs haben und über geeignete künstlerische und organisatorische Leitungserfahrungen verfügen". Wünschenswert seien "neue Perspektiven und Ansätze in der Programmierung mit Blick auf das Ansprechen neuer Publikumsschichten". Als Jahresgehalt werden sowohl für die künstlerische als auch für die kaufmännische Leitung 60.000 Euro brutto angegeben. (APA, 23.2.2024)