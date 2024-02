Ein aktueller Social-Media-Pingpong rund um den US-amerikanischen Schauspieler Will Smith zeigt, wie sehr sich Video-KIs in den vergangenen Monaten weiterentwickelt haben – und dass das Social Web doch nicht ausschließlich ein Ort für Fake News und Hassrede ist, sondern gelegentlich auch Raum für blöde Witze bietet.

Akt 1: Reddit vor einem Jahr

Den Start machte vor rund einem Jahr ein Reddit-User namens Chaindrop, der im Subreddit zum KI-Generator Stable Diffusion ein mit künstlicher Intelligenz generiertes Video veröffentlichte, das den Fresh Prince beim Verzehr von Spaghetti zeigen sollte. Der Clip war dermaßen unsauber und zeigte die Grenzen der Technologie so klar auf, dass er für viel Belustigung sorgte und sich viral verbreitete.

In einem Artikel des Mediums "Vice" hieß es, dass dieser Clip "die den Rest ihres Lebens verfolgen wird", der AV Club nannte es "das natürlich Ende der KI-Entwicklung". In einem Artikel von "Ars Technica" erklärte man, dass ein damals neues KI-Tool namens Model Scope verwendet wurde. Es stammt von einer Forschungsabteilung des chinesischen Konzerns Alibaba und ermöglicht durch "Text to Video"-Technologie, Videoclips aus Textbefehlen zu generieren.

Akt 2: Der Man in Black schlägt zurück

Eben mit dieser "Text to Video"-Technologie ermöglicht es schon ein Jahr später das von den ChatGPT-Machern OpenAI veröffentlichte Tool Sora, deutlich realistischere Videoclips auf Textbefehl zu generieren. Will Smith selbst sah indes die Zeit gekommen, auf die damaligen Ereignisse zu reagieren.

Auf Instagram und X veröffentlichte er mit dem Begleittext "This is getting out of hand" (frei übersetzt: "Die Ereignisse laufen aus dem Ruder") ein von seinem Social-Media-Team produziertes Video, das angeblich die Entwicklung von KI-Videos innerhalb eines Jahres zeigt. Allerdings handelt es sich nur bei den verwendeten Reddit-Clips wirklich um synthetische Videos, die angeblich aktuellen KI-Inhalte sind reale Filmaufnahmen, auf denen der Schauspieler tatsächlich Pasta ist, beziehungsweise – aus welchem Grund auch immer – an den Haaren eines Freundes knabbert.

Das Video sorgte im Social Web für Begeisterung und wurde oft geteilt, stiftete aber auch Verwirrung. So glaubten manche User tatsächlich, dass es sich bei den aktuellen Aufnahmen um KI-Inhalte handle.

Akt 3: Spaghettimonster

Höchste Zeit also für die Community, die Ereignisse bis zu ihrem vorläufigen Höhepunkt weiterzudrehen. Und so wurde vom Reddit-Account Falling Knife Films ein via KI generierter Clip gezeigt, in dem Will Smith von einem Spaghettimonster gegessen wird. Produziert wurde dieses Video via Runway ML, einer aktuell zugänglichen und oft verwendeten Video-KI.

Die Reaktion der Community auf dieses Video fällt eindeutig aus: Belustigung, ein bisschen Ekel – und die Hoffnung, dass der Fresh Prince auch auf dieses Posting eine passende Antwort liefern wird. (red, 23.2.2024)