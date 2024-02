Laut Polizeiinformationen konnte bei beiden Personen vom Notarzt nur mehr der Tod festgestellt werden. Werner Kerschbaummayr / fotokers

Wien – In Wien-Erdberg sind am Freitag eine 51-Jährige und ihre 13-jährige Tochter getötet aufgefunden worden. Eine Angehörige hatte sich Sorgen um die Mutter gemacht und die Polizei verständigt. Beamte öffneten die Wohnung in der Erdbergstraße und fanden die Frau und das Mädchen leblos vor, bestätigte die Polizei Informationen der APA. Bei beiden Personen konnte vom Notarzt nur mehr der Tod festgestellt werden. Die Tatperson war vorerst nicht bekannt.

Aufgrund der Verletzungen wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, wurde mit den weiteren Ermittlungen betraut. Diese werden laut Polizei im familiären Umkreis der Opfer geführt. (APA, 23.2.2024)