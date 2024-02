Erfolgsmusikerin Christina Stürmer. IMAGO/SKATA

Wien - Im Sommer des Vorjahres hat sich Christina Stürmer mit einem MTV-Unplugged-Auftritt nach langer Pause auf der Bühne zurückgemeldet. Am 15. März erscheint nun das dazugehörige Album, wie am Freitag in einer Aussendung bekanntgegeben wurde. Bereits jetzt ist nach "Ich lebe" mit "Keine Märchen", gemeinsam gesungen mit der Hamburger Band "Deine Freunde", eine weitere Auskopplung des mitgeschnittenen Gigs im Wiener Volkstheater aus dem August 2023 erhältlich.

Begleitend zum Live-Album steht auch eine Unpluggend-Tour vor der Tür. Neben dem bereits ausverkauften Termin im Wiener Gasometer am 13. April spielt Stürmer zuvor zwei Mal in der Szene Salzburg (11. und 12. April) sowie zwischen 15. und 24. April acht Konzerte in Deutschland. Für Juni sind außerdem Auftritte in Dornbirn (Conrad Sohm, 20. Juni) und Telfs (Kuppelarena, 21. Juni) angekündigt. (APA, 23.2.2024)