"Sie sagt. Er sagt.", "The Day After Tomorrow", "Die Caine-Meuterei vor Gericht" - mit Radiotipps

20.15 THRILLER

A Most Wanted Man (GB/USA/D 2014, Anton Corbijn) In Anton Corbijns Verfilmung von John le Carrés Roman gibt ein Unbekannter Rätsel auf: Ein illegal eingereister Mann (Grigoriy Dobrygin) geht am Hamburger Hafen an Land und gerät in das Visier einer Antiterroreinheit. Als deren Leiter ist der famose Philip Seymour Hoffman in einer seiner letzten Rollen zu sehen. Bis 22.30, Servus TV

20.15 GERICHTSDRAMA

Sie sagt. Er sagt. Ferdinand von Schirach erzählt von einer TV-Moderatorin (Ina Weisse) und einem Industriellen (Godehard Giese), die eine jahrelange heimliche Affäre verbindet, und fokussiert dabei auf den Vorwurf einer Vergewaltigung. Regisseur Matti Geschonneck (Die Wannseekonferenz) hat das Gerichtsdrama mit offenem Ende inszeniert. Bis 22.05, ORF 2

0.15 FILMFESTIVAL

Die Bären sind los – Preisverleihung und Höhepunkte der 74. Berlinale Christian Konrad und Alexander Bogner berichten von der 74. Berlinale und stellen Sieger und Siegerinnen sowie herausragende Filme des Festivals vor. Bis 0.40, ORF 2

0.50 KATASTROPHENFILM

The Day After Tomorrow (USA 2004, Roland Emmerich) Mit der Rückkehr der Eiszeit bekommt die Menschheit die Rechnung für das Leugnen des Klimawandels präsentiert. Klimaforscher Jack Hall (Dennis Quaid) macht sich auf den Weg nach New York, um seinen Sohn zu suchen. Das Renommierstück des Meisters der Apokalypse, Roland Emmerich. Bis 2.45, ORF 1

Streamingtipps

TRAGIKOMÖDIE

The Adults (USA 2023, Dustin Guy Defa) Ein ursprünglich als Kurzbesuch geplanter Trip in seine Heimatstadt weitet sich immer mehr aus, als Eric Kontakt zu seinen entfremdeten Schwestern aufnimmt und gleichzeitig seiner Pokerleidenschaft frönt. Wie schon Dustin Guy Defas wunderbarem New-York-Film Person to Person ist auch im jüngsten Film des Regisseurs Michael Cera in einer Hauptrolle zu sehen – eine Idealbesetzung für die melancholisch-witzige Charakterstudie. Sky X

Ein Treffen unter Geschwistern (von links): Hannah Gross, Sophia Lillis und Michael Cera in "The Adults", zu sehen auf Paramount+. AP

GERICHTSDRAMA

Die Caine-Meuterei vor Gericht (The Caine Mutiny Court-Martial, USA 2023, William Friedkin) Der letzte Film des 2023 verstorbenen Meisterregisseurs William Friedkin (The French Connection) beruht auf dem gleichnamigen Roman von Herman Wouk. Ein Marineoffizier (Jake Lacy) muss sich vor Gericht für eine Meuterei verantworten, nachdem er mitten in einem Sturm seinem Kapitän (Kiefer Sutherland) wegen Anzeigen geistiger Instabilität das Kommando über das Minensuchschiff Caine entzogen hat. Paramount+

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder Das Olympia-Attentat 1972 und die Folgen. Bis 10.00, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Die Fragen stellt Birgit Schwarz. Bis 12.56, Ö1

22.00 MUSIK

Kraft & Hell: Gauchos Ein musikalischer Ritt von Tim Maia und Quincy Jones bis Keith Jarrett und Stely Dan. Bis 0.00, Orange 94.0 (Karl Gedlicka, 24.2.2024)