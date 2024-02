11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Beate Meinl-Reisinger, Bundesparteivorsitzende Neos. Die Fragen stellen Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Regina Pöll (ORF). Bis 12.00, ORF 2

14.45 ABENTEUERKOMÖDIE

Hatari! (USA 1962, Howard Hawks) Ein bunter Haufen, angeführt von John Wayne und Elsa Martinelli, unterwegs im heute zu Tansania gehörenden Tanganjika. Von Meisterregisseur Howard Hawks leichtfüßig inszenierte Mischung aus Abenteuer und Komödie mit schöner Ohrwurmmusik von Henri Mancini. Bis 17.20, 3sat

16.45 DOKUMENTATION

Die Zwanziger: Das Jahrzehnt der Frauen – Alltag und Exzess Nach dem Ersten Weltkrieg erkämpften sich Frauen das Wahlrecht, gesellschaftliche Teilhabe und sexuelle Selbstbestimmung. Die Doku nimmt Brennpunkte der ersten großen und globalen Emanzipationsbewegung in den Fokus. Bis 17.40, Arte

20.15 ABENTEUERFILM

Der letzte Mohikaner (The Last of the Mohicans, USA 1992, Michael Mann) Michael Manns (Heat) Adaption des berühmten, zur Zeit des Siebenjährigen Krieges in Nordamerika angesiedelten Romans von James Fenimore Cooper verwebt gekonnt Spektakelkino mit der Liebesgeschichte um Falkenauge, den weißen Adoptivsohn eines Mohikanerhäuptlings. In der Hauptrolle brilliert Daniel Day-Lewis, dessen Karriere im Anschluss in der Doku Der Weg zum weltbesten Schauspieler nachgezeichnet wird. Bis 22.55, Arte

Zweimal auf Arte zu sehen, zuerst in "Der letzte Mohikaner" (20.15 Uhr), dann in der Doku "Der Weg zum weltbesten Schauspieler" (22 Uhr): Daniel Day-Lewis. © 20th Century Fox

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

Aus der Wiener Staatsoper: Die Zauberflöte fürJung und Alt Eine gekürzte Aufführung der Mozart-Oper im festlichen Ballsaal der Wiener Staatsoper speziell für Kinder. Rolando Villazón führt in der Figur des Papageno als Spielleiter durch die Vorstellung. Bis 21.25, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Politik und Justiz – beste Feinde? Darüber diskutieren: Elisabeth Köstinger (Unternehmerin, ÖVP), Irmgard Griss (ehem. Präsidentin Oberster Gerichtshof), Sabine Matejka (Richterin), Johann Pauer (Rechtsanwalt), Stephan Löwenstein (Frankfurter Allgemeine Zeitung).Bis 23.05, ORF 2

22.25 MODEGURU

Brüno (USA 2009, Larry Charles) Blödsinn durch haarsträubenden Blödsinn entlarvt: Sacha Baron Cohen fordert als schwuler österreichischer Modeguru in Guerilla-Maden den eitlen Medienzirkus heraus. Bis 0.00, Puls 4

0.05 KLASSENKAMPF

Parasite (Gisaengchung, KR 2019, Bong Joon-ho) Die vierköpfige Familie Kim lebt in ärmlichen Verhältnissen in einer schäbigen Souterrainwohnung. Als der Sohn Job bei einer reichen Familie einen Job als Nachhilfelehrer bekommt, scheinen sich neue Chance zu bieten. Regisseur Bong Joon-ho (Snowpiercer) erzählt in seiner vielschichtigen Satire mit bitterbösem Humor von der Kluft zwischen Arm und Reich und heimste dafür zahlreiche Auszeichnungen inklusive Oscars ein. Bis 2.10, ARD

Radiotipps

9.05 GESPRÄCHIG

Gedanken: Der Theatermacher Claus Peymann Der Regisseur Claus Peymann über die Kraft des Theaters, über Veränderungen und die Endlichkeit. Bis 10.00, Ö1

10.05 REISEMAGAZIN

Ambiente Spezial: Reise durchs Périgord Von prähistorischer Kunst und moderner Küche. Unterwegs im französischen Périgord. Bis 11.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: "Am Ende des Gartens" Erika Pluhar zum 85. Geburtstag Der 1939 in Wien geborenen Sängerin, Autorin und Schauspielerin Erika Pluhar zum 85. Geburtstag. Bis 14.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 25.2.2024)