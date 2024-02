Ein Feuer ist am Freitagnachmittag im Keller eines Wohnhauses ausgebrochen. 22 Menschen sind betroffen, von denen zwei verletzt sind

Der Brand bei einem Haus an der Simmeringer Hauptstraße forderte am Freitag einen Großeinsatz von Berufsfeuerwehr und Berufsrettung. APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Wien – Mehrere Leichtverletzte und zahlreiche evakuierte Personen hat ein Kellerbrand in Wien-Simmering am Freitagnachmittag zur Folge gehabt. Insgesamt sprach die Berufsrettung von 22 betroffenen Personen, zwei davon wurden verletzt. Davon musste ein Mensch in ein Spital gebracht werden, sagte ein Sprecher der Berufsrettung zur APA. Gegen 14.15 Uhr konnte bis auf Glutnester "Brand aus" gegeben werden, sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl.

Zuvor mussten aufgrund starker Verrauchung zweier Stiegen teilweise die Wohnungen evakuiert werden, berichtete Figerl der APA. Atemschutztrupps und drei Drehleitern der Feuerwehr waren für die Evakuierungen im Einsatz. Berufsfeuerwehr und Berufsrettung waren mit einem Großaufgebot an Ort und Stelle bei dem Haus an der Simmeringer Hauptstraße nahe dem Enkplatz.

Die Berufsrettung Wien versorgte die leichtverletzten Personen und betreute jene evakuierten Bewohnerinnen und Bewohner, die unverletzt gerettet wurden. Laut einem Sprecher waren 14 Fahrzeuge, darunter die Sondereinsatzgruppe und die Mobile Einsatzzentrale, ausgerückt. Die Feuerwehr hatte zusätzlich 18 Fahrzeuge und 67 Einsatzkräfte im Einsatz. (APA, 23.2.2024)