Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Sofia Helin: "Saga Norén ist ein Teil von mir" - Als kühle Ermittlerin setzte Helin in "Die Brücke" einen Krimi-Markstein. In der ZDF-Serie "Iris" stößt sie am Sonntag bei der Mördersuche wieder an Grenzen – dieses Mal mit Emotionen

Sofia Helin ermittelt in der sechsteiligen deutsch-schwedischen Krimiserie "Iris". ZDF und Carolina Romare

Lionel Messi und Apple: Die Geldmaschine läuft auf Hochtouren - Der Streamingdienst macht Messi wieder zu Geld und setzt seinen Messias auf Apple+ in "Messi's World Cup: The Rise of a Legend" in Szene – davon profitieren beide

"ORF muss Publikum versorgen, das zahlen muss", warnt Stiftungsrat Lederer - Rundumschlag des SPÖ-Vertreters im ORF-Gremium zum Programm – Widerstand, wenn Westenthaler ORF "zerstören" wolle

Mögliches Urteil für Kurz: Politologin Praprotnik über Prozess und Unwahrheiten - Wissenschafterin in der "ZiB 3" über Aussagenotstand und U-Ausschuss als schärfstes Kontrollinstrument

"James Bond" und "Doctor Who": Schauspielerin Pamela Salem gestorben - Britin gab in 007-Abenteuer "Sag niemals nie" Miss Moneypenny und spielte in verschiedenen Fernsehserien mit - Sie wurde 80 Jahre alt

Vice Media stoppt Veröffentlichung auf vice.com und baut hunderte Stellen ab - Manager Dixon kündigt auch den Verkauf von des Entertainment-Portals Refinery 29 an

"Offen gefragt" statt Message-Control: Neues Format soll Antworten liefern - Journalismus-Organisationen starten Pressekonferenzen mit politischen Persönlichkeiten. Medien sollen die Themen bestimmen. Erster Gast ist Vizekanzler Werner Kogler

Syd Barrett & Pink Floyd, Maschek und "Goldfinger": TV-Tipps für Freitag - Außerdem eine Reportage über Ukrainer auf der Flucht, eine Doku über Leni Riefenstahl und das Drama "Mein Ende. Dein Anfang."

